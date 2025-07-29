Memurlar için toplu sözleşme görüşme takvimi
8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri 28 Temmuz'da başladı, 19 Ağustos'ta tamamlanacak. Uzlaşma sağlanamazsa süreç, 20-22 Ağustos tarihleri arasında Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'na taşınacak. İşte Memurlar için toplu sözleşme görüşme takvimi...
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 29 Temmuz 2025 12:10, Son Güncelleme : 29 Temmuz 2025 12:15
Kamu çalışanlarını ilgilendiren 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri, 28 Temmuz 2025 Pazartesi günü yapılan açılış konuşmalarıyla resmen başladı.
Bu süreçte, hizmet kollarına ilişkin teklifler ön müzakerelerle ele alınacak ve ardından komisyon raporları masaya yatırılacak.