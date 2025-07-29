Memurlar için toplu sözleşme görüşme takvimi

Bu süreçte, hizmet kollarına ilişkin teklifler ön müzakerelerle ele alınacak ve ardından komisyon raporları masaya yatırılacak.

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