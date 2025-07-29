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Beyaz eşya sektöründe alarm zilleri

Avrupa'nın en büyük beyaz eşya üreticisi Türkiye, 2025'in ilk yarısında hem üretimde hem ihracatta ciddi kayıplar yaşadı. İç satışlar da alarm veriyor!

Kaynak : Ekonomim
Haber Giriş : 29 Temmuz 2025 12:40, Son Güncelleme : 29 Temmuz 2025 12:41
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Beyaz eşya sektöründe alarm zilleri

Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD), 2025 yılının ilk altı ayına ilişkin verileri paylaştı. Yapılan açıklamaya göre, yılın ilk yarısında sektörün toplam üretimi yüzde 8, ihracatı ise yüzde 5 oranında azaldı. Türkiye, 32 milyon adetlik üretim ve 22,5 milyon adetlik ihracat kapasitesiyle Avrupa'nın en büyük, dünyanın ise ikinci en büyük beyaz eşya üreticisi olma konumunu sürdürüyor.

İç Satışlardaki Düşüş ve Sektörel Zorluklar

TÜRKBESD Başkanı Gökhan Sığın, ihracatta devam eden azalış trendine ek olarak iç satışlardaki düşüşün de belirginleştiğine dikkat çekti. Sığın, sektörün mevcut zorluklarla başa çıkabilmesi için rekabet gücünü geliştirecek politika ve uygulamalara her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

Dahilde İşleme Rejimi'nin Önemi

Sığın, Dahilde İşleme Rejimi'nin (DİR) etkinliğinin korunmasının ihracat rekabetçiliğinde büyük rol oynadığını belirtti. "Burada atılacak doğru adımlar özellikle kullanıcı ve ihracatçı sektörlerin rekabetçiliğine direkt bir katkı sunacaktır" ifadesini kullandı.

İç Pazarda Karşılaşılan Sorunlar

  • Yüksek kredi kartı komisyon oranlarının satış kanallarına ve dolaylı olarak tüketiciye olumsuz yansıması
  • Tüketiciler üzerinde faizin getirdiği yükün azaltılması gerekliliği
  • Taksitlendirme imkanlarının artırılmasının iç talebin sürekliliği için önemi

Sığın, tüketiciler üzerindeki faiz yükünün azaltılması ve taksitlendirme imkanlarının artırılmasının iç talebin sürekliliği açısından önemli olduğunu belirtti.


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