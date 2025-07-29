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Kümbet Yaylası'nda kanlı kavga: 3 ölü, 1 yaralı!

Giresun Dereli'de arazi anlaşmazlığı kanlı bitti! Komşular arasında çıkan kavgada 3 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 29 Temmuz 2025 13:18, Son Güncelleme : 29 Temmuz 2025 13:21
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Kümbet Yaylası'nda kanlı kavga: 3 ölü, 1 yaralı!

Giresun'un Dereli ilçesi Kümbet Yaylası'nda, komşular arasında yaşanan arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavga, trajik bir şekilde sonuçlandı. Olayda, Haşim Gençalioğlu tabancayla Mustafa ve Ayşe Kırömeroğlu çiftini vurarak hayatlarını kaybetmelerine neden oldu. Çiftin yaralanan oğulları S.K. ise elindeki sopayla Haşim Gençalioğlu'nu öldürdü. Olay, sabah saatlerinde Kümbet Yaylası Şıh Obası mevkisinde meydana geldi.

Olayın Gelişimi

  • Komşu aileler arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.
  • Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.
  • Haşim Gençalioğlu, tabancayla Mustafa ve Ayşe Kırömeroğlu ile oğulları S.K.'ye ateş etti.
  • Kırömeroğlu çifti olay yerinde hayatını kaybetti.
  • Vücuduna iki kurşun isabet eden S.K., elindeki sopayla Gençalioğlu'na karşılık verdi ve onu öldürdü.

Olay Yerine Müdahale ve Son Durum

  • Bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
  • Sağlık ekipleri, Mustafa ve Ayşe Kırömeroğlu ile Haşim Gençalioğlu'nun yaşamlarını kaybettiğini belirledi.
  • Yaralı S.K., ilk müdahalenin ardından Dereli İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve ameliyata alındı.
  • S.K.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

Soruşturma Başlatıldı

Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.


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