'55 yangının tamamı kontrol altına alındı'

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye genelinde devam eden orman yangınlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Yumaklı, 4 ildeki 5 yangının kontrol altına alındığını söyleyerek şu bilgileri paylaştı:

"Son günlerde yaşadığımız orman yangınlarıyla ilgili genel bilgilendirme için huzurlarınızdayım.

Bundan önceki açıklamamızı dün öğlen saatlerinde yapmıştık. Son 24 saatte ülkemizde 55 yangın çıktı. Bunların içinde büyüme potansiyeli olan yangınlardan biri; Karabük Safranbolu yangınına 7 kilometre mesafede, Merkez ilçeye bağlı Kahyalar Mahallesi'ndeki bir başka yangındı. Bu yangını tamamen kontrol altına aldık.

Bir diğeri Uşak Banaz'da Millipark mevkiindeki yangındı. Bu yangını da tamamen kontrol altına aldık. Devam eden diğer yangınlara da hem havadan hem karadan yoğun şekilde müdahalemiz devam etti.

Karabük - Safranbolu, Antalya - Gazipaşa, Bursa - Kestel yangınları da kısmen kontrol altına alınmış olmasına rağmen, barındırdığı risk sebebiyle tamamen kontrol altına alındı bilgisini bugün paylaşıyoruz.

Yani 4 ilimizdeki 5 yangın kontrol altına alındı. Son 24 saatte çıkan toplam 55 yangının tamamı da kontrol altına alındı. Tüm bu alanlarda soğutma çalışmalarımız devam ediyor.

Bursa- Harmancık

Şu anda ülkemizde devam eden sadece 1 yangın var. O da Bursa Harmancık yangını. Burada önceki günlerde sabah saatlerinde yoğun sis ve duman, öğleden sonra da şiddetli rüzgar, hava araçlarımızın müdahalesini zorlaştırmış, kontrol altına alma süremizi de uzatmıştı.

Bu sabaha da yine yoğun sis ve duman vardı. Ancak hava düzelmeye başlar başlamaz havadan müdahalelerimizi yoğunlaştırdık. Karadan zaten gece gündüz durmaksızın çalıştık, çalışıyoruz.

Alanın tamamı ekiplerimiz tarafından yollar açılmak suretiyle arazözlerimizin konuşlandırılmasıyla çevrelenmiş durumda. Toplam; 5 uçak, 30 helikopter, 855 kara aracı yangını tamamen kontrol altına almak için müdahalelerini sürdürüyor.

"Tedbiri elden bırakmayalım"

Bursa'da çalışmalar iyiye gidiyor, artık sona yaklaştık. İnşallah buradan da güzel haberi gün içinde sizlerle paylaşacağımızı ümit ediyoruz.

Ekranları başında bizleri izleyen kıymetli vatandaşlarımız; Dünkü açıklamamızda da ifade etmiştim. Orman yangını açısından riskli günler devam ediyor.

Tedbiri elden bırakmayalım. Dışarıda ateş yakmayalım. En ufak bir duman, yangın gördüğümüzde 112'ye haber verelim. Tüm bu süreçte yangınlarla mücadele eden kahramanlarımıza, gönüllülerimize, yöre halkımıza şükranlarımı sunuyorum.

Ayrıca bu mücadelede bize destek veren başta Milli Savunma ve İçişleri Bakanlıklarımız olmak üzere, ilgili bakanlıklarımıza, kamu kurum ve kuruluşlarına, yerel yönetimlerimize ve sivil toplum kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum. Bu süreçte, dezenformasyonlara, yalanlara karşı halkımızı doğru bilgilendirme noktasında İletişim Başkanlığımıza, sorumlu yayıncılık yapan bütün medya kuruluşlarımıza ve siz değerli basın mensuplarımıza da teşekkür ediyorum."



