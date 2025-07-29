Beşiktaş Belediyesi işçileri iş bıraktı

Beşiktaş Belediyesi çalışanı bazı işçiler, maaşlarını zamanında ve eksiksiz alamadıkları gerekçesiyle iş bırakma eylemi gerçekleştirdi. DİSK'e bağlı Türkiye Genel Hizmetler İşçileri Sendikası (GENEL-İŞ) İstanbul 1 No'lu Şubesi tarafından yapılan açıklamada, belediye işçilerinin emeği ve hakkı savunduğu vurgulandı. İşçiler, aylardır ücretlerini zamanında ve eksiksiz alamadıklarını, imzalanmış toplu iş sözleşmesinden doğan haklarının sistematik biçimde yok sayıldığını belirtti. Ayrıca, belediyeden alacaklarının giderek arttığı ifade edildi.

İşçilerin Talepleri ve Sorunları

Geçen yılın temmuz, ağustos, eylül ve ekim aylarına ait toplu iş sözleşmesi farklarının ödenmediği iddia edildi.

ödenmediği iddia edildi. Bu yıl mayıs ayına ait maaşların ödenmediği belirtildi.

ödenmediği belirtildi. Beşiktaş Belediyesinden emekli işçilerin kıdem tazminatlarını alamadığı öne sürüldü.

Ödeme Takvimi ve Mağduriyet

Açıklamada, tüm bu sorunlara rağmen herhangi bir gerekçe sunulmadığı ve ödeme takviminin iletilmediğine dikkat çekildi. İşçiler, "Kiramızı, faturalarımızı ödeyemez hale geldik. Bu mağduriyet karşısında sessiz kalmamız mümkün değildir." ifadelerini kullandı.

İşçilerin Talepleri

Beşiktaş Belediyesi yönetimi , işçilerin mağduriyetini derinleştirmemeli.

, işçilerin mağduriyetini derinleştirmemeli. Alacaklar düzenli ve eksiksiz olarak derhal ödenmeli.

Geriye dönük haklar daha fazla gecikmeden yatırılmalı.

Kıdem tazminatları ödenmeli.



