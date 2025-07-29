TRT'de üst düzey ayrılık

TRT Genel Sekreteri İbrahim Keleş görevini devrediyor.

Beş yıldır bu görevde bulunan İbrahim KELEŞ'in TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı ile görüştükten sonra görevi devredeceğini mesai arkadaşları ve Kurumdaki yöneticilerle paylaştığı öğrenildi.

Sosyal Medyada bir paylaşım yapmayan İbrahim Keleş'in Kurum içerisinde durumu paylaştığı öğrenildi.

İbrahim Keleş'in, Kurum içerisinde paylaştığı mesajında: "Daha sakin bir iş ve özel hataya daha fazla zaman ayırabilmek için" görevi gönül rahatlığıyla devrettiği konuşuluyor.

İbrahim Keleş'in Veda Mesajı

İbrahim Keleş'in Kurum içerisinde paylaştığı mesajın tam metni şöyle:

"5 yıla yakın zamandır sürdürdüğüm Genel Sekreterlik görevimi bugün Sayın Genel Müdürümüzle konuşarak; daha sakin bir iş ve özel hayata daha fazla zaman ayırabilmek için kendisinin takdir ve onayıyla gönül rahatlığı ile devredeceğim inşallah. Sayın Genel Müdürümüze ve tüm ekibe bugüne kadarki güven ve destekleri için sonsuz teşekkürlerimi ve saygılarımı sunuyorum. Genel Sekreterlik ekibime, siz kıymetli yönetici ve birlikte bir an bile olsa mesai yaptığımız tüm arkadaşlara ve ekiplerinizdeki her bir kişiye de ayrıca şükranlarımı sunuyorum. Haklarınızı helal edin. Selam ve dua ile."

Yeni Atama Bekleniyor

İbrahim Keleş'in yerine henüz bir atama yapılmadığı öğrenildi.



