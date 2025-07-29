Şişli Kaymakamlığı Tapu Müdürlüğü arşiv bölümünde yangın
Şişli Tapu Müdürlüğü arşiv bölümünde çıkan yangın paniğe yol açtı. İtfaiye ekipleri hızla müdahale etti, olayda can kaybı yaşanmadı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 29 Temmuz 2025 13:55, Son Güncelleme : 29 Temmuz 2025 15:15
İstanbul Şişli Kaymakamlığı Tapu Müdürlüğü'nün arşiv bölümünde çıkan yangın, kısa süreli paniğe yol açtı. Olay sırasında çalışanlar hızla dışarı çıkarıldı ve itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenememiş olsa da, olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Yangın sonrası binada duman tahliyesi gerçekleştirildi ve güvenlik önlemleri artırıldı.
Yangının Çıkış Anı ve Müdahale
- Saat 12.30 sıralarında arşiv bölümünde yangın başladı.
- İhbar üzerine çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi.
- Bina hızla tahliye edildi ve yangın söndürme sensörleri devreye girdi.
- İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü ve duman tahliyesi yaptı.
Güvenlik ve Soruşturma
- Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri aldı.
- Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
- Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.