Çankırı'da piknik alanlarında mangal yakmak yasaklandı

Çankırı Valiliği, yangın riski nedeniyle 31 Ağustos'a kadar piknik alanlarında semaver, mangal ve barbekü gibi araçların kullanımını yasakladı.

Bu karar, ormanlık alanların yangınlara karşı korunması amacıyla alınan tedbirlerin bir parçası olarak duyuruldu. Özellikle önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklendiğinden, orman yangını riskine karşı ek önlemler yürürlüğe konuldu.

Alınan Yeni Tedbirler

1 Haziran 2025 - 31 Ekim 2025 tarihleri arasında, Valilik tarafından belirlenen ve ilan edilen alanlar dışındaki tüm ormanlık alanlara girişler yasaklandı.

tarihleri arasında, Valilik tarafından belirlenen ve ilan edilen alanlar dışındaki tüm ormanlık alanlara girişler yasaklandı. 27 Temmuz 2025 - 31 Ağustos 2025 tarihleri arasında, kontrollü piknik alanlarında semaver, mangal ve barbekü gibi araçlarla ateşli piknik yapılması kesinlikle yasaklandı.

tarihleri arasında, kontrollü piknik alanlarında semaver, mangal ve barbekü gibi araçlarla ateşli piknik yapılması kesinlikle yasaklandı. Orman parkları, milli parklar ve tabiat parklarında ise ilgili idarenin belirleyeceği kurallar çerçevesinde ateşsiz piknik ve diğer faaliyetlere izin verilecek.

Vatandaşlara Çağrı

Vatandaşların, ormanları korumak ve olası yangın felaketlerini önlemek adına alınan bu kararlara titizlikle uymaları büyük önem taşımaktadır.



