Klimada servis sorunu! Randevu bulmak zorlaştı

IMF, Türkiye için büyüme tahminini yükseltti
IMF, Türkiye için büyüme tahminini yükseltti
Vade farksız 6 taksitle 85.000 TL Albaraka'da!
Vade farksız 6 taksitle 85.000 TL Albaraka'da!
Sponsorlu İçerik
Özel Üniversitelerde 2025-2026 Zamlı Ücretler Açıklandı
Özel Üniversitelerde 2025-2026 Zamlı Ücretler Açıklandı
ABD ile Türkiye yeni enerji anlaşması yapabilir
ABD ile Türkiye yeni enerji anlaşması yapabilir
HSK, İnan Kıraç hakkındaki iddialar için inceleme başlattı
HSK, İnan Kıraç hakkındaki iddialar için inceleme başlattı
TRT'de üst düzey ayrılık
TRT'de üst düzey ayrılık
'55 yangının tamamı kontrol altına alındı'
'55 yangının tamamı kontrol altına alındı'
Bakanlıktan özel hastanede doktorsuz doğum iddiasına soruşturma
Bakanlıktan özel hastanede doktorsuz doğum iddiasına soruşturma
Memurlar için toplu sözleşme görüşme takvimi
Memurlar için toplu sözleşme görüşme takvimi
26 ilde FETÖ operasyonu: 56 tutuklama
26 ilde FETÖ operasyonu: 56 tutuklama
Başıboş köpek saldırısından kaçan çocuğa otomobil çarptı
Başıboş köpek saldırısından kaçan çocuğa otomobil çarptı
Otomotivde ÖTV kararı sonrası hangi modellerde indirim var?
Otomotivde ÖTV kararı sonrası hangi modellerde indirim var?
Sahte rapor operasyonu sonrası 33 kişi memuriyetten çıkarıldı
Sahte rapor operasyonu sonrası 33 kişi memuriyetten çıkarıldı
Yangınlardan etkilenen illere 10 milyon lira kaynak aktarıldı
Yangınlardan etkilenen illere 10 milyon lira kaynak aktarıldı
İstanbul'da 4,6 milyar TL'lik yasa dışı bahis operasyonu!
İstanbul'da 4,6 milyar TL'lik yasa dışı bahis operasyonu!
MGK gündemi: Terör, orman yangınları ve bölgesel tehditler
MGK gündemi: Terör, orman yangınları ve bölgesel tehditler
İstanbul'da havai fişek meşale patlayıcı ve yanıcı madde satışı yasaklandı
İstanbul'da havai fişek meşale patlayıcı ve yanıcı madde satışı yasaklandı
6 ilde İBB'ye yeni operasyon: 25 kişi hakkında gözaltı kararı
6 ilde İBB'ye yeni operasyon: 25 kişi hakkında gözaltı kararı
Türkiye orman yangınlarına karşı Avrupa'nın en hazırlıklı ülkesi!
Türkiye orman yangınlarına karşı Avrupa'nın en hazırlıklı ülkesi!
Başvurduğu halde sınavlara girmeyen sayısı son iki yılda 3 milyonu geçti!
Başvurduğu halde sınavlara girmeyen sayısı son iki yılda 3 milyonu geçti!
Altın fiyatlarında düşüş! 3 haftanın dibine yaklaştı
Altın fiyatlarında düşüş! 3 haftanın dibine yaklaştı
Eski ehliyetler için son tarih: 31 Temmuz 2025
Eski ehliyetler için son tarih: 31 Temmuz 2025
Yalova'da havai fişek kullanımı yasaklandı
Yalova'da havai fişek kullanımı yasaklandı
Togg'un yeni fiyatı ne olacak?
Togg'un yeni fiyatı ne olacak?
Kırmızı Bültenle Aranan 8 Suçlu Türkiye'ye İade Edildi
Kırmızı Bültenle Aranan 8 Suçlu Türkiye'ye İade Edildi
Şimşek: Enflasyon beklentisi 43 ayın en düşük seviyesinde
Şimşek: Enflasyon beklentisi 43 ayın en düşük seviyesinde
Otomotiv satış sonrası sektörü alarm veriyor!
Otomotiv satış sonrası sektörü alarm veriyor!
TCMB Başkanı Karahan: Dezenflasyon Süreci Devam Ediyor
TCMB Başkanı Karahan: Dezenflasyon Süreci Devam Ediyor
Şırnak'ta kayalıklardan düşen askerimiz şehit oldu
Şırnak'ta kayalıklardan düşen askerimiz şehit oldu
ICRYPEX Başkanı Gökalp İçer uyuşturucu temininden tutuklandı
ICRYPEX Başkanı Gökalp İçer uyuşturucu temininden tutuklandı
Ana sayfaHaberler Yaşam

Klimada servis sorunu! Randevu bulmak zorlaştı

Yaz sıcaklarıyla birlikte klima satışları patladı! Servislerde randevu bulmak zorlaştı, fiyatlar yüzde 45'e kadar arttı.

Kaynak : CNBC-e
Haber Giriş : 29 Temmuz 2025 15:30, Son Güncelleme : 29 Temmuz 2025 15:49
Yazdır
Klimada servis sorunu! Randevu bulmak zorlaştı

Havaların ısınmasıyla birlikte rekor sıcaklıklar, klima servislerinde ciddi bir yoğunluğa yol açtı. Türkiye genelinde klima satışlarında büyük bir hareketlilik yaşanıyor. Yeni klima alan tüketiciler, servislerden randevu almakta güçlük çekiyor ve klima montajı için yetkili servislerin 10-15 gün sonrasına randevu verdiği bildiriliyor. Bazı bayiler ise randevu verip gelmiyor, bu da tüketiciler için ek bir sorun oluşturuyor.

Klima Sektöründe Yoğun Talep ve Stok Durumu

İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Hakkı Şanal, sektörün stok durumunun yeterli olduğunu ancak yoğun talebin sıkıntı yarattığını vurguladı. Şanal, "Geçtiğimiz 15 günlük sürece baktığımızda birden talep artışı olduğu için servis montaj konusunda süreler uzamakta. Doğal olarak tüketiciler de ani olarak sipariş verdiği için montaj sürelerinde şu dönem biraz uzamalar mevcut." şeklinde konuştu.

Klima ve Vantilatör Fiyatlarındaki Değişim

  • Sektör temsilcileri, klima fiyatlarının geçen yıla göre %25 ila %45 arasında arttığını belirtiyor.
  • Yeni klimaların fiyatları 25 bin liradan başlayıp 100 bin liraya kadar çıkabiliyor.
  • Alternatif çözüm olan vantilatörlerin satışları gerilerken, fiyatlar 800 liradan 5 bin liraya kadar değişiyor.
  • Bu yıl pazarda çok sayıda vantilatör satış faaliyeti gösterilirken, satışların %50, fiyatların ise %25 düştüğü ifade ediliyor.

2024 Yılında Türkiye'de Klima Satış Rakamları

  • 2024 verilerine göre Türkiye'de 3,3 milyon adet split klima satıldı.
  • Bunun 2,2 milyonu iç üretim, 1,1 milyonu ise ithalat yoluyla karşılandı.
  • Ev tipi klima pazarı yaklaşık 1 milyar dolarlık hacme ulaştı.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber