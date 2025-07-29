Klimada servis sorunu! Randevu bulmak zorlaştı

Havaların ısınmasıyla birlikte rekor sıcaklıklar, klima servislerinde ciddi bir yoğunluğa yol açtı. Türkiye genelinde klima satışlarında büyük bir hareketlilik yaşanıyor. Yeni klima alan tüketiciler, servislerden randevu almakta güçlük çekiyor ve klima montajı için yetkili servislerin 10-15 gün sonrasına randevu verdiği bildiriliyor. Bazı bayiler ise randevu verip gelmiyor, bu da tüketiciler için ek bir sorun oluşturuyor.

Klima Sektöründe Yoğun Talep ve Stok Durumu

İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Hakkı Şanal, sektörün stok durumunun yeterli olduğunu ancak yoğun talebin sıkıntı yarattığını vurguladı. Şanal, "Geçtiğimiz 15 günlük sürece baktığımızda birden talep artışı olduğu için servis montaj konusunda süreler uzamakta. Doğal olarak tüketiciler de ani olarak sipariş verdiği için montaj sürelerinde şu dönem biraz uzamalar mevcut." şeklinde konuştu.

Klima ve Vantilatör Fiyatlarındaki Değişim

Sektör temsilcileri, klima fiyatlarının geçen yıla göre %25 ila %45 arasında arttığını belirtiyor.

geçen yıla göre arasında arttığını belirtiyor. Yeni klimaların fiyatları 25 bin liradan başlayıp 100 bin liraya kadar çıkabiliyor.

başlayıp kadar çıkabiliyor. Alternatif çözüm olan vantilatörlerin satışları gerilerken, fiyatlar 800 liradan 5 bin liraya kadar değişiyor.

kadar değişiyor. Bu yıl pazarda çok sayıda vantilatör satış faaliyeti gösterilirken, satışların %50, fiyatların ise %25 düştüğü ifade ediliyor.

2024 Yılında Türkiye'de Klima Satış Rakamları

2024 verilerine göre Türkiye'de 3,3 milyon adet split klima satıldı.

Bunun 2,2 milyonu iç üretim , 1,1 milyonu ise ithalat yoluyla karşılandı.

, yoluyla karşılandı. Ev tipi klima pazarı yaklaşık 1 milyar dolarlık hacme ulaştı.



