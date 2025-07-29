HSK, İnan Kıraç hakkındaki iddialar için inceleme başlattı
Adalet Bakanı'nın izniyle HSK, İnan Kıraç'ın davasındaki vesayet kararları ve yüksek vekalet ücretleri iddialarını araştırmak üzere müfettiş atadı.
Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 29 Temmuz 2025 14:46, Son Güncelleme : 29 Temmuz 2025 15:30
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), iş insanı İnan Kıraç hakkında Anadolu 18. Aile Mahkemesi'nde açılan evliliğin iptali davası ve devamında verilen vesayet kararlarına yönelik iddialarla ilgili olarak inceleme başlattı.
Bu süreçte, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un izniyle başlatılan incelemede, iddiaların araştırılması amacıyla müfettiş görevlendirildi.
İnceleme Kapsamındaki İddialar
- Mahkeme hakiminin, vesayet kararı ve vasi atamaları sürecindeki işlemleri
- İddialarda yer alan dosyaların belli vasilere verilmesi yönünde baskı yapıldığı
- Yüksek meblağlı vekalet ücreti ödendiği iddiaları