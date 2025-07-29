HSK, İnan Kıraç hakkındaki iddialar için inceleme başlattı

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), iş insanı İnan Kıraç hakkında Anadolu 18. Aile Mahkemesi'nde açılan evliliğin iptali davası ve devamında verilen vesayet kararlarına yönelik iddialarla ilgili olarak inceleme başlattı.

Bu süreçte, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un izniyle başlatılan incelemede, iddiaların araştırılması amacıyla müfettiş görevlendirildi.

İnceleme Kapsamındaki İddialar