Fenerbahçe ile Chobani resmi imzayı atıyor

Fenerbahçe ile ABD merkezli gıda şirketi Chobani arasında stadyum isim hakkı ve Avrupa maçlarında forma sponsorluğunu kapsayan anlaşmanın imzaları yarın atılıyor.

Fenerbahçe Kulübü yeni sponsoru Chobani'yi duyurmuş dün de stadın tabelasını değiştirmişti. Fenerbahçe, Chobani ile stat isim hakkı ve Avrupa formaları için 5+5 ve 2+3 yıllık sponsorluk anlaşması imzaladı. Stat isim hakkı bedeli yıllık 10 milyon Euro, forma sponsorluk bedeli ise en az 4 milyon Euro olarak açıklandı. Kulüpten yapılan açıklamada sponsorluk anlaşması için resmi imzanın yarın atılacağı duyuruldu.

Sarı Lacivertlilerin açıklaması şöyle:

"Kulübümüz ile ABD'nin ve dünyanın önde gelen gıda markalarından Chobani arasında, stadyum isim hakkı ve Futbol A Takımımızın Avrupa maçlarında forma göğüs sponsorluğunu kapsayan anlaşmanın resmi imzaları atılıyor.

Kulübümüzün uluslararası vizyonunu güçlendirmesi açısından tarihi bir önem taşıyan bu iş birliğine yönelik imza töreni, 30 Temmuz 2025 Çarşamba günü saat 12.00'da, Başkanımız Ali Y. Koç, Chobani Kurucusu ve CEO'su Hamdi Ulukaya, Yönetim Kurulu Üyelerimiz ve Chobani üst düzey yöneticilerinin katılımları ile Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 1907 Tribünü'nde gerçekleşecektir.

Chobani ailesine, büyük Fenerbahçe ailemize tekrardan hoş geldin diyor, anlaşmanın her iki taraf için de hayırlı olmasını diliyoruz."



