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IMF, Türkiye için büyüme tahminini yükseltti

IMF, Türkiye için 2025 ve 2026 yılı büyüme tahminini açıkladı. Küresel Ekonomik Görünüm raporunda, Türkiye için 2025 büyüme tahmini yüzde 2,7'den yüzde 3'e, 2026 büyüme tahmini ise 0,1 puan artırılarak yüzde 3,3'e yükseltti.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 29 Temmuz 2025 16:17, Son Güncelleme : 29 Temmuz 2025 17:07
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IMF, Türkiye için büyüme tahminini yükseltti

IMF, Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nun temmuz sayısını "Küresel Ekonomi: Süregelen Belirsizlik Ortamında Zayıf Dayanıklılık" başlığıyla yayımladı. Raporda, ülkelerin ekonomik büyüme tahminleri güncellenirken, Türkiye ekonomisinin bu yıl ve gelecek yıla ilişkin büyüme tahminlerinde yukarı yönlü revizyona gidildi. Türk ekonomisinin bu yıl yüzde 3, gelecek yıl ise yüzde 3,3 büyümesinin beklendiği bildirildi. Nisan ayındaki tahminlerde ise bu oranlar sırasıyla yüzde 2,7 ve yüzde 3,2 olarak öngörülmüştü.

Küresel Ekonomik Büyüme ve Tahminler

Raporda, küresel ekonomik büyümenin 2025'te yüzde 3 ve 2026'da yüzde 3,1 olmasının beklendiği belirtildi. Dünya ekonomisinin bu yıla ilişkin büyüme tahmini, nisan ayındaki tahminlere kıyasla 0,2 puan daha yüksek olarak açıklandı. 2026 tahmini ise 0,1 puan artış gösterdi. Nisan ayında yayımlanan tahminlerde, dünya ekonomisinin bu yıl yüzde 2,8, gelecek yıl ise yüzde 3 büyümesi öngörülmüştü.

Büyüme tahminlerindeki yükselişin nedenleri arasında; yüksek gümrük vergileri beklentisiyle öne çekilen talepler, düşük ortalama tarife oranları, ABD dolarının zayıflamasının finansal koşullardaki iyileşmeye etkisi ve bazı büyük ekonomilerdeki mali genişleme yer aldı.

Enflasyon ve Ekonomik Riskler

Küresel manşet enflasyonunun 2025'te yüzde 4,2'ye, 2026'da yüzde 3,6'ya gerilemesi bekleniyor. Bu seyrin nisan ayındaki tahminle benzer olduğu vurgulandı. Enflasyonun ABD'de hedefin üzerinde kalmaya devam edeceği, diğer büyük ekonomilerde ise daha ılımlı seyredeceği öngörüldü.

  • Ekonomik görünüme yönelik risklerin aşağı yönlü olduğu belirtildi.
  • Efektif tarife oranlarındaki artışın daha zayıf büyümeye yol açabileceği aktarıldı.
  • Yüksek düzeydeki belirsizliğin ekonomik faaliyet üzerinde baskı oluşturabileceği vurgulandı.
  • Jeopolitik gerilimlerin küresel tedarik zincirlerini sekteye uğratabileceği ve emtia fiyatlarını yukarı çekebileceği uyarısı yapıldı.
  • Daha büyük bütçe açıkları veya artan riskten kaçınma eğiliminin uzun vadeli faiz oranlarını yükseltebileceği ve küresel finansal koşulları sıkılaştırabileceği kaydedildi.

Olumlu senaryoda ise ticaret müzakerelerinin öngörülebilir bir çerçeveye ulaşması ve tarifelerde düşüş sağlanması halinde küresel büyümenin ivme kazanabileceği ifade edildi.

Bölgesel Büyüme Tahminleri

ABD ve AB Ekonomileri

  • ABD ekonomisinin 2025 yılı büyüme beklentisi yüzde 1,8'den 1,9'a, gelecek yıl için ise 1,7'den yüzde 2'ye yükseltildi.
  • Euro Bölgesi için bu yılki büyüme tahmini yüzde 0,8'den yüzde 1'e, 2026 için ise 1,2 olarak korundu.
  • Almanya'nın büyüme tahmini bu yıl için yüzde 0'dan 0,1'e, gelecek yıl için ise 0,9 olarak sabit tutuldu.
  • Fransa ekonomisi için büyüme beklentisi bu yıl yüzde 0,6, gelecek yıl ise yüzde 1.
  • İtalya ekonomisi: Bu yıl için büyüme tahmini yüzde 0,4'ten 0,5'e, gelecek yıl için ise yüzde 0,8.
  • İspanya ekonomisi: Bu yıl için büyüme tahmini yüzde 2,5, gelecek yıl için ise yüzde 1,8.
  • İngiltere ekonomisi: Bu yıl için büyüme beklentisi yüzde 1,1'den 1,2'ye, gelecek yıl için ise yüzde 1,4.
  • Japonya ekonomisi: Bu yıl için büyüme tahmini yüzde 0,6'dan 0,7'ye, gelecek yıl için ise yüzde 0,6'dan 0,5'e.

Çin ve Diğer Gelişmekte Olan Ülkeler

  • Çin ekonomisinin bu yılki büyüme beklentisi %4'ten %4,8'e, gelecek yıl için ise %4'ten %4,2'ye.
  • Hindistan ekonomisinin bu yıla ilişkin büyüme tahmini %6,2'den %6,4'e, gelecek yıl için ise %6,3'ten %6,4'e.
  • Rusya ekonomisinin bu yılki büyüme tahmini %1,5'ten %0,9'a, gelecek yıl için ise %0,9'dan %1'e.


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