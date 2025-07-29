İstanbul'da sıcaktan bunalanlar sahillerde vakit geçirdi

Denizden çıkanlar sahilde güneşlenirken, bazı vatandaşlar Bebek Parkı'nda gölgelik alanlardaki banklar ile kamp sandalyelerinde dinlendi.

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