Borsa İstanbul'da Altın Fiyatları Geriledi
Borsa İstanbul'da standart altının kilogram fiyatı 4 milyon 348 bin liraya geriledi. Altın piyasasında işlem hacmi ve miktarı da açıklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Temmuz 2025 17:08, Son Güncelleme : 29 Temmuz 2025 17:23
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasasında (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda 4 milyon 348 bin liraya gerilemiştir. Altın piyasasında gün içinde en düşük 4 milyon 330 bin lira, en yüksek ise 4 milyon 355 bin lira seviyeleri görülmüştür. Standart altının kilogram fiyatı, önceki günü 4 milyon 363 bin liradan tamamlamıştı. KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 5 milyar 462 milyon 737 bin 571,58 lira, işlem miktarı ise 1.256,78 kilogram olarak gerçekleşmiştir. Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 5 milyar 828 milyon 21 bin 378,4 lira olmuştur.
En Fazla İşlem Yapan Kurumlar
- İstanbul Altın Rafinerisi
- Nil Kıymetli Madenler
- Kuveyt Türk Katılım Bankası
- Uğuras Kıymetli Madenler
- Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler
Bugünkü İşlemlere İlişkin Veriler
- Önceki Kapanış: 4.363.000 TL / 3.343,00 Dolar/Ons
- En Düşük: 4.330.000 TL / 3.295,00 Dolar/Ons
- En Yüksek: 4.355.000 TL / 3.420,00 Dolar/Ons
- Kapanış: 4.348.000 TL / 3.420,00 Dolar/Ons
- Ağırlıklı Ortalama: 4.345.253,98 TL / 3.341,10 Dolar/Ons
- Toplam İşlem Hacmi (TL): 5.462.737.571,58
- Toplam İşlem Miktarı (Kg): 1.256,78
- Toplam İşlem Adedi: 67