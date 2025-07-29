Borsa İstanbul'da Altın Fiyatları Geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasasında (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda 4 milyon 348 bin liraya gerilemiştir. Altın piyasasında gün içinde en düşük 4 milyon 330 bin lira, en yüksek ise 4 milyon 355 bin lira seviyeleri görülmüştür. Standart altının kilogram fiyatı, önceki günü 4 milyon 363 bin liradan tamamlamıştı. KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 5 milyar 462 milyon 737 bin 571,58 lira, işlem miktarı ise 1.256,78 kilogram olarak gerçekleşmiştir. Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 5 milyar 828 milyon 21 bin 378,4 lira olmuştur.

En Fazla İşlem Yapan Kurumlar

İstanbul Altın Rafinerisi

Nil Kıymetli Madenler

Kuveyt Türk Katılım Bankası

Uğuras Kıymetli Madenler

Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler

Bugünkü İşlemlere İlişkin Veriler

Önceki Kapanış: 4.363.000 TL / 3.343,00 Dolar/Ons

4.363.000 TL / 3.343,00 Dolar/Ons En Düşük: 4.330.000 TL / 3.295,00 Dolar/Ons

4.330.000 TL / 3.295,00 Dolar/Ons En Yüksek: 4.355.000 TL / 3.420,00 Dolar/Ons

4.355.000 TL / 3.420,00 Dolar/Ons Kapanış: 4.348.000 TL / 3.420,00 Dolar/Ons

4.348.000 TL / 3.420,00 Dolar/Ons Ağırlıklı Ortalama: 4.345.253,98 TL / 3.341,10 Dolar/Ons

4.345.253,98 TL / 3.341,10 Dolar/Ons Toplam İşlem Hacmi (TL): 5.462.737.571,58

5.462.737.571,58 Toplam İşlem Miktarı (Kg): 1.256,78

1.256,78 Toplam İşlem Adedi: 67



