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Kamu işçisi için yeni zam teklifi belli oldu

Kamu işçisi için yeni zam teklifi belli oldu. İlk 6 ay için yüzde 24, ikinci 6 ay için yüzde 11 zam teklif edildi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 29 Temmuz 2025 17:25, Son Güncelleme : 29 Temmuz 2025 17:26
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Kamu işçisi için yeni zam teklifi belli oldu

Kamu işçisinin sözleşme görüşmelerinde TÜHİS, ilk altı ay için yüzde 24, ikinci altı ay için yüzde 11, üçüncü altı ay için yüzde 10, dördüncü altı ay için yüzde 6 zam teklif etti

Sürecin tamamlanmasıyla işçilerin 2025-2026 yıllarını kapsayan zam ve sosyal hakları belli olacak.

DİĞER SÖZLEŞMELERİ DE YAKINDAN İLGİLENDİRİYOR

Öte yandan, yaklaşık 4 milyon memur ile 2,5 milyon memur emeklisinin maaşlarına yapılacak zam oranının belirleneceği 2026-2027 yıllarını kapsayan 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri 1 Ağustos itibarıyla başlayacak.

Bu doğrultuda, kamu işçilerini ilgilendiren 2025 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü, memurların toplu sözleşmesi gibi Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) Grup Toplu İş Sözleşmesi başta olmak üzere özel sektörde imzalanacak toplu iş sözleşmeleri açısından da önem taşıyor.


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