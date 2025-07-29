Kulüpler Birliği yeni başkanını seçti

Süper Lig kulüpleri, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığı için Ertuğrul Doğan'da karar kıldı.

Olağan Seçimli Genel Kurul'da Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Ali Koç'un yerine yeni başkan seçildi.

Eski başkan Ali Koç, "Hem Anadolu'nun en büyük kulübünü temsil etmesi, hem de kendisinin İstanbul'da olması avantaj. Başlattığımız değişim Ertuğrul Başkan'ın liderliğinde devam eder" ifadelerini kullandı.