Numan Kurtulmuş: Filistin'deki Soykırıma Karşı Birlik Çağrısı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 6. Dünya Parlamento Başkanları Konferansı Açılış Oturumu'nda önemli açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş, "Hepimizin, (Filistin'de) yaşanan soykırıma karşı birlikte hareket etmesi ahlaki bir yükümlülüktür." diyerek, uluslararası toplumun ortak bir duruş sergilemesi gerektiğini vurguladı.

Kurtulmuş'un Açıklamaları

"Hepimizin, (Filistin'de) yaşanan soykırıma karşı birlikte hareket etmesi ahlaki bir yükümlülüktür."

Parlamentoları, sesimizi güçlü ve etkili duyurmak için iki devletli çözümü benimsemek koşuluyla Filistin'i Destekleyen Parlamentolar Grubu'na davet ediyorum.

Kurtulmuş, parlamentoların Filistin konusunda daha etkin bir şekilde iş birliği yapmasının önemine dikkat çekti. Ayrıca, iki devletli çözüm temelinde hareket edilmesinin gerekliliğini vurgulayarak, uluslararası arenada Filistin'e destek çağrısında bulundu.



