Üniversite tercihleri başlıyor... Özel yurt fiyatları ne kadar zamlandı?

Üniversite sınav sonuçları açıklandı, tercih dönemi yarın itibarıyla başlıyor. Öğrenciler artık puanına uygun üniversitenin yanında gideceği şehirdeki barınma fiyatlarını da araştırarak tercih yapıyor. Yüksek kira bedelleri nedeniyle son yıllarda önce yurtlara yönelim var. Devlet yurtları için henüz açıklama yapılmazken, özel yurtların fiyatları belli oldu. Yurt fiyatları ülke genelinde yüzde 26 ile enflasyonun altında arttı. Posta Gazetesi'nden Meltem Kara'nın haberine göre, Anadolu şehirlerinde artış yüzde 20 seviyesinde gerçekleşti. Artış oranı, İzmir'de yüzde 25, Ankara ve İstanbul'da yüzde 30 oldu.

MERKEZDE DAHA FAZLA

İlçe bazlı bakıldığında ise özellikle üniversitelerin yoğun olduğu ilçelerde fiyatlar daha fazla arttı. Buna göre; İstanbul'da Şişli, Beşiktaş, Kadıköy ve Beykoz gibi ilçelerde artış ortalama yüzde 35, Üsküdar, Maltepe ve Fatih'te yüzde 30 artışlar görüldü. Avcılar, Büyükçekmece ve Küçükçekmece gibi arz fazlası olan bölgelerde bazı özel yurtların kapanması dikkat çekti. Bu bölgelerdeki fiyat artışının ise ortalama yüzde 25 seviyelerinde seyrettiği gözlemlendi. Ankara'da Çankaya ve Yenimahalle ilçelerinde fiyat artış oranı yüzde 30-35 bandına kadar çıkarken, Altındağ ve Keçiören gibi ilçelerde artışlar daha sınırlı kaldı ve ortalama yüzde 25 düzeyinde gerçekleşti.

ÜST SINIR KALKTI

Özel Barınma Hizmetleri Yönetmeliği'ne göre üst zam sınırı 'temmuz ayında açıklanmış olan 12 aylık ortalama (Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi+Tüketici Fiyat Endeksi)/2 oranına 5 puan daha eklendiğinde bulunan orandan daha fazla olamaz' maddesine göre belirleniyordu. 30 Ekim 2024'te önemli bir düzenleme yapıldı ve ilk kez kayıt yaptıracak öğrenciler için zam sınırı kaldırıldı. Kayıtlı öğrenciler için üst zam sınırı devam ediyor. Burada da artık kaydın yenilendiği tarihte açıklanan enflasyon dikkate alınıyor.

DENGELİ SEYİR İZLENDİ

Yurtlarfiyatlar.com Kurucusu Tuğrul Arslan, artış oranının artık işletmelerin kendi inisiyatifine bırakıldığını, bu serbestliğe rağmen özel yurtların büyük kısmının fiyatlarını dengeli ve ölçülü şekilde belirlediğini söyledi. Arslan, temkinli bir yaklaşımın benimsendiğini belirterek, "2025-2026 akademik yılı için belirlenen fiyatlar, birçok şehirde enflasyonun altında kaldı. Bu durum, fiyat belirleme süreçlerinde sadece maliyet artışlarının değil aynı zamanda öğrenci ve veli tarafındaki alım gücünün de dikkate alındığını gösteriyor. Sektör, kendi içinde rasyonel bir denge kurmuş durumda" dedi.

KİŞİ SAYISINA GÖRE ÜCRETLER NE DURUMDA?

İstanbul'da tek kişilik oda fiyatları aylık bazda 20 bin TL ile 70 bin TL arasında değişirken, iki kişilik odalarda bu aralık 15 bin TL ile 49 bin TL. Özellikle merkezi ilçelerdeki yeni binalarda fiyatlar daha yüksek.

Ankara'da tek kişilik odalarda aylık fiyatlar 26 bin 500 TL'den başlayarak 65 bin TL'ye kadar çıkıyor. İki kişilik odalarda ise 16 bin 500 TL ile 45 bin TL arasında değişiyor. Öğrenci talebinin yoğunlaştığı Çankaya ve Yenimahalle gibi ilçelerde üst bant daha yüksek seviyelerde.

İzmir'de tek kişilik odalar aylık 20 bin TL ile 46 bin TL, iki kişilik odalar ise 15 bin TL ile 30 bin TL arasında fiyatlandırılıyor. Fiyatlar özellikle Bornova, Buca ve Balçova gibi üniversite yoğunluklu bölgelerde yükseliş eğiliminde.

ERKEN KAYIT NEDEN ÖNEMLİ?

Tuğrul Arslan, erken kaydın önemine de dikkat çekti. Erken kayıt yaptıran öğrencilerin, istedikleri yurtta uygun oda seçeneklerine ulaşma konusunda daha avantajlı olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Özellikle arkadaşlarıyla aynı yurtta kalmak isteyen veya tek kişilik oda gibi tercihleri olan öğrenciler için erken karar süreci önemli. Temmuz ve ağustos aylarında fiyatların görece dengede seyrettiği bu dönem, barınma planlaması açısından fırsat sunuyor. Eylül ayında yapılan geç başvurularda ise müsait kontenjanların azalması nedeniyle öğrenciler kimi zaman beklentilerini karşılamayan yurtlara yerleşmek zorunda kalabiliyor."

DOLULUK AZALDI

Son üç yılda Gençlik ve Spor Bakanlığı'na (GSB) bağlı yurtların kapasitesi 1 milyona yaklaştı. GSB yurtlarının kapasitesindeki hızlı artışın, barınma erişimini kolaylaştıran olumlu bir gelişme olduğunu söyleyen Tuğrul Arslan, "Ancak özel yurtlara olan talepte de önemli bir azalma yaşandı. Anadolu illerinde doluluk oranları yüzde 50, Ankara ve İstanbul'da yüzde 70 seviyesinde kaldı" diye konuştu. 2024'ten itibaren Anadolu'daki her 5 özel yurttan birinin ya kapanmış ya da kapanma sürecine girmiş olduğunu vurgulayan Arslan, "Özel yurtların sürdürülebilirliğini gözetmek; hem öğrenciye daha fazla seçenek sunar hem de kamu kaynaklarının dengeli kullanımına katkı sağlar" dedi.

DEVLETTE KAYIT BAŞLADI MI?

Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı yurtlar için başvuru süreci ve fiyatlar genelde yerleştirme sonuçlarının açıklanmasından sonra duyuruluyor. Duyurudan sonra başvurular e-Devlet'ten alınıyor. Devlette yurt ücreti geçen yıl oda tipine göre aylık 517 ile 855 lira arasında değişiyordu.

NEREDE NE KADAR OLDU?

