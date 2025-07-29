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Gazze'de açlığın sembolü bebeğin doktoru, katil İsrail'in iddialarını yalanladı

İsrail'in açlıktan zayıfladığını inkar ettiği 1,5 yaşındaki Filistinli Muhammed Zekeriya Eyyub el-Matuk'un doktoru, İsrail'in açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını belirterek bebeğin şiddetli beslenme yetersizliği yaşadığını doğruladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Temmuz 2025 20:23, Son Güncelleme : 29 Temmuz 2025 20:32
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Gazze'de açlığın sembolü bebeğin doktoru, katil İsrail'in iddialarını yalanladı

Açlıktan bir deri bir kemik kalan Filistinli bebeğin hasta yatağındaki fotoğrafı, AA serbest foto muhabiri Ahmed Cihad İbrahim el-Arini tarafından çekildi.

Bu kare, İsrail'in Gazze'de uyguladığı kuşatma ve saldırıların yol açtığı insanlık dramını gözler önüne sererek uluslararası basında büyük yankı uyandırdı.

Akut yetersiz beslenme nedeniyle 6 kiloya kadar düşen minik Matuk'un cılız ağlayışlarını annesi elindeki tek besin olan suyla yatıştırmaya çalışıyor.

Filistinli bebek, İsrail'in Gazze'de ablukayı ve saldırıları sıkılaştırmasıyla birlikte kıtlık ve hastalıklarla mücadele eden 2 milyondan fazla Filistinlinin sembolü haline geldi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığının güncel verilerine göre, 7 Ekim 2023'ten bu yana kıtlık ve yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybeden Filistinli sayısı 88'i çocuk 147'ye ulaştı.

"Muhammed Matuk şiddetli beslenme yetersizliği yaşıyor"

Gazze kentindeki Hasta Dostları Hastanesinde Klinik Beslenme Uzmanı Dr. Suzan Maruf, bebeğin muayenesini tamamladıktan sonra AA muhabirine yaptığı açıklamada Matuk'un, "şiddetli yetersiz beslenme sonucu beyinde gevşek kas sendromu gibi bazı sağlık sorunları" yaşadığını ifade etti.

Doktor Maruf, "İsrail'in takviye gıdaların Gazze'ye girişini engellemesi nedeniyle Muhammed Matuk şiddetli beslenme yetersizliği yaşıyor." dedi.

Küçük Matuk'un, ocak ayında orta düzeyde yetersiz beslenme sorunu yaşadığını ancak besin takviyeleriyle sağlığının o zaman için stabil olduğunu kaydetti.

"Ocak 2025'te elimizdeki kaynaklara göre çocuklara besin takviyeleri vererek yardımcı oluyorduk. Ancak geçişlerin kapanmasıyla birlikte bir kıtlık yaşandı ve her şey tükendi." diyen Maruf, besin takviyeleri tükendikçe Filistinli bebeğin sağlığının kötüleşmeye başladığını dile getirdi.

Maruf, bu yetersiz beslenme aşamasının, çocuğun ölümüne yol açabilecek ciddi sağlık sorunlarını da beraberinde getirdiğini aktardı.

Dünya Gıda Programına göre, Gazze nüfusunun dörtte biri kıtlık şartlarıyla karşı karşıya ve 100 bin Filistinli kadın ve çocuk ciddi yetersiz beslenme sorunu yaşıyor.

Çocuklar en büyük mağdurlar

Maruf, 2024'ün başından bu yana Gazze Şeridi'nde kıtlığın yayılmasıyla birlikte "yetersiz beslenme" teriminin de giderek daha yaygın hale geldiğini söyledi.

İsrail'in Gazze'deki çocuklara aç bırakma politikası uyguladığını ve çocukların çoğunun şu anda "yetersiz beslenme" sorunları yaşadığını belirten Maruf, hizmet verdiği hastanenin başlangıçta benzeri durumdaki çocuklara besin takviyeleri sağlayarak yardım etmeye çalıştığını ancak bölgeye ilaç ve besin girişinin yasaklanmasıyla durumun daha da zorlaştığını vurguladı.

Doktor Maruf, besin takviyesi ve bebek mamasının olmayışının yanı sıra hastanelerde, hasta ve yaralıların tedavi görmesi için hasta yatağı bile olmadığına dikkati çekti.

Muhammed'in annesi Hidayet el-Matuk da çocuğunun kıtlık nedeniyle ciddi yetersiz beslenme sorunuyla karşılaştığını ve yaklaşık 3 kilo kaybettiğini belirtti.

Oğlu Matuk'a doğumdan 3 ay sonra gevşek kas sendromu teşhisi konulduğunu ve beyinle ilgili sorunlar yaşamaya başladığını anlatan acılı anne, aylar süren tedavinin ardından çocuğunun yeniden ayağa kalktığını ancak İsrail'in yardım girişini engellemesiyle başlayan kıtlık yüzünden beslenme yetersizliği yaşadığını ve eski haline geri döndüğünü söyledi.

Filistinli anne, "İsrail'in sınır kapılarını kapatması, soykırım savaşında işlediği en ağır suç oldu. İsrail'in bu uygulamasıyla Gazze'deki Filistin halkının çoğu şiddetli açlığa mahkum edildi." dedi.

Gazze Şeridi'nde 22 aydan beri devam eden İsrail ablukası ve bombardımanında eşini de kaybeden anne Matuk, "İsrail'in sınır kapılarını kapattığı günden beri insani yardımlar bize ulaşmıyor, çocuklarımızı hayatta tutabilecek imkanımız da yok zaten." diye konuştu.

Matuk, "Bebeğim Muhammed'i de aşevlerinden temin ettiğimiz mercimek çorbası ve makarnayla besliyorduk. O yiyecekler bir bebek için sağlıklı değildi ancak onu hayatta tutacak başka yiyecek bulamadığımız için kullanmak zorundaydık." ifadelerini kullandı.

Bebeğinin, İsrail'in abluka ve bombardımanı altındaki Gazze Şeridi'nde yiyecek ve mama bulamayan bir milyonu aşkın çocuktan biri olduğunu dile getiren Filistinli anne, şunları kaydetti:

"İsrail, Gazze Şeridi'ndeki Filistinli ailelerle savaşı, çocukları üzerinden yürütüyor. İsrail, Filistinli aileleri, gözleri önünde ölen çocuklarını kurtarmaktan aciz bırakıyor."

Gazze'deki Filistin Hükümetinin Medya Ofisinden dün yapılan açıklamada, İsrail'in uyguladığı sıkı ablukanın ardından Gazze'ye giriş yapan insani yardım yüklü kamyon sayısının 87'yi geçmediği belirtildi.

İsrail, 27 Temmuz Pazar günü yardım girişine izin verdiğini iddia etti ancak Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Munir el-Berş, gelen yardımın çok az miktarda olduğunu, ilaç veya besin takviyelerini içermediğini söyledi.

Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP) Acil Durum Hazırlık ve Müdahale Direktörü Ross Smith, 21 Temmuz'da yaptığı açıklamada, Gazze nüfusunun dörtte birinin kıtlıkla mücadele ettiğini belirterek akut yetersiz beslenme vakalarının hızla arttığını, halihazırda neredeyse 100 bin kadın ve çocuğun şiddetli akut yetersiz beslenme nedeniyle acil tedaviye ihtiyaç duyduğunu bildirmişti.

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