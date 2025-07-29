Kalp krizi geçiren intörn doktor hayatını kaybetti
Kalp krizi geçiren intörn doktor hayatını kaybetti
Vade farksız 6 taksitle 85.000 TL Albaraka'da!
Vade farksız 6 taksitle 85.000 TL Albaraka'da!
Sponsorlu İçerik
THY Uçağı Acil İniş Yaptı
THY Uçağı Acil İniş Yaptı
Sahte rapor operasyonu sonrası 33 kişi memuriyetten çıkarıldı
Sahte rapor operasyonu sonrası 33 kişi memuriyetten çıkarıldı
Erdoğan: Gazzeliler dünyanın gözü önünde öldürülüyor
Erdoğan: Gazzeliler dünyanın gözü önünde öldürülüyor
MHP Genel Başkanı Bahçeli, NeXT Sosyal'e katıldı
MHP Genel Başkanı Bahçeli, NeXT Sosyal'e katıldı
Kamu işçisi için yeni zam teklifi belli oldu
Kamu işçisi için yeni zam teklifi belli oldu
IMF, Türkiye için büyüme tahminini yükseltti
IMF, Türkiye için büyüme tahminini yükseltti
Özel Üniversitelerde 2025-2026 Zamlı Ücretler Açıklandı
Özel Üniversitelerde 2025-2026 Zamlı Ücretler Açıklandı
ABD ile Türkiye yeni enerji anlaşması yapabilir
ABD ile Türkiye yeni enerji anlaşması yapabilir
HSK, İnan Kıraç hakkındaki iddialar için inceleme başlattı
HSK, İnan Kıraç hakkındaki iddialar için inceleme başlattı
TRT'de üst düzey ayrılık
TRT'de üst düzey ayrılık
'55 yangının tamamı kontrol altına alındı'
'55 yangının tamamı kontrol altına alındı'
Bakanlıktan özel hastanede doktorsuz doğum iddiasına soruşturma
Bakanlıktan özel hastanede doktorsuz doğum iddiasına soruşturma
26 ilde FETÖ operasyonu: 56 tutuklama
26 ilde FETÖ operasyonu: 56 tutuklama
Başıboş köpek saldırısından kaçan çocuğa otomobil çarptı
Başıboş köpek saldırısından kaçan çocuğa otomobil çarptı
Otomotivde ÖTV kararı sonrası hangi modellerde indirim var?
Otomotivde ÖTV kararı sonrası hangi modellerde indirim var?
Yangınlardan etkilenen illere 10 milyon lira kaynak aktarıldı
Yangınlardan etkilenen illere 10 milyon lira kaynak aktarıldı
İstanbul'da 4,6 milyar TL'lik yasa dışı bahis operasyonu!
İstanbul'da 4,6 milyar TL'lik yasa dışı bahis operasyonu!
MGK gündemi: Terör, orman yangınları ve bölgesel tehditler
MGK gündemi: Terör, orman yangınları ve bölgesel tehditler
İstanbul'da havai fişek meşale patlayıcı ve yanıcı madde satışı yasaklandı
İstanbul'da havai fişek meşale patlayıcı ve yanıcı madde satışı yasaklandı
6 ilde İBB'ye yeni operasyon: 25 kişi hakkında gözaltı kararı
6 ilde İBB'ye yeni operasyon: 25 kişi hakkında gözaltı kararı
Türkiye orman yangınlarına karşı Avrupa'nın en hazırlıklı ülkesi!
Türkiye orman yangınlarına karşı Avrupa'nın en hazırlıklı ülkesi!
Başvurduğu halde sınavlara girmeyen sayısı son iki yılda 3 milyonu geçti!
Başvurduğu halde sınavlara girmeyen sayısı son iki yılda 3 milyonu geçti!
Altın fiyatlarında düşüş! 3 haftanın dibine yaklaştı
Altın fiyatlarında düşüş! 3 haftanın dibine yaklaştı
Yalova'da havai fişek kullanımı yasaklandı
Yalova'da havai fişek kullanımı yasaklandı
Togg'un yeni fiyatı ne olacak?
Togg'un yeni fiyatı ne olacak?
Kırmızı Bültenle Aranan 8 Suçlu Türkiye'ye İade Edildi
Kırmızı Bültenle Aranan 8 Suçlu Türkiye'ye İade Edildi
Şimşek: Enflasyon beklentisi 43 ayın en düşük seviyesinde
Şimşek: Enflasyon beklentisi 43 ayın en düşük seviyesinde
Otomotiv satış sonrası sektörü alarm veriyor!
Otomotiv satış sonrası sektörü alarm veriyor!
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

THY Uçağı Acil İniş Yaptı

THY İletişim Başkanı Yahya Üstün, İstanbul-Antalya uçuşunu gerçekleştiren uçağın piste normal iniş yaptığı halde taksi durumunda lastiğinde duman görüldüğünü açıkladı. Gerekli müdahalenin yapıldığını söyleyen Üstün, yolcuların güvenli şekilde tahliye edildiğini ve her hangi bir yaralanmanın meydana gelmediğini aktardı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 29 Temmuz 2025 20:35, Son Güncelleme : 29 Temmuz 2025 20:37
Yazdır
THY Uçağı Acil İniş Yaptı

Türk Hava Yolları (THY) uçağının Antalya Havalimanı'na slida'ları açarak acil iniş yaptığı öğrenildi. Acil iniş yapan THY uçağında kaç yolcu ve mürettebat vardı, ölen ya da yaralanan oldu mu?

THY UÇAĞINDA KAÇ YOLCU VARDI

Saat 17.27'te İstanbul'dan kalkan THY uçağı, hidrolik arızası dolayısıyla Antalya Havalimanı'na acil iniş yapmak zorunda kaldı. Uçakta toplamda 47 yolcu ve 11 mürettebat bulunuyordu.

ÖLÜ VE YARALI VAR MI?

Antalya Havalimanı'na slida'ları açarak acil iniş yapan THY uçağındaki 47 yolcu ve 11 mürettebattan yaralanan olup olmadığı merak ediliyordu. Alınan son bilgilere göre, 47 yolcu ve 11 mürettebat uçaktan tahliye edildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

THY İLETİŞİM BAŞKANI YAHYA ÜSTÜN AÇIKLAMA YAPTI

Türk Hava Yolları İletişim Başkanı Yahya Üstün tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"TK2430 sefer sayılı İstanbul-Antalya uçuşunu gerçekleştiren TC-LKF tescilli Boeing 777 uçağımızın piste normal iniş yapması akabinde taksi yolunda iniş takımlarında duman görülmesi üzerine dumana müdahale eden itfaiye ekiplerinin (ARFF) tavsiyesi doğrultusunda tedbiren slide açılarak yolcu tahliyesi yapılmıştır. Yolcularımızın tahliyesi vakitlice gerçekleştirilmiş, herhangi bir yaralanma olmamıştır. İlgili seferin dönüş uçuşu için ilave sefer planlanmış olup, uçağın teknik incelemeleri yetkili ekiplerimizce başlatılmıştır. İlk incelemede dumanın hidrolik borusunda oluşan teknik bir arızadan kaynaklandığı görülmüştür. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber