THY Uçağı Acil İniş Yaptı

Türk Hava Yolları (THY) uçağının Antalya Havalimanı'na slida'ları açarak acil iniş yaptığı öğrenildi. Acil iniş yapan THY uçağında kaç yolcu ve mürettebat vardı, ölen ya da yaralanan oldu mu?

THY UÇAĞINDA KAÇ YOLCU VARDI

Saat 17.27'te İstanbul'dan kalkan THY uçağı, hidrolik arızası dolayısıyla Antalya Havalimanı'na acil iniş yapmak zorunda kaldı. Uçakta toplamda 47 yolcu ve 11 mürettebat bulunuyordu.

ÖLÜ VE YARALI VAR MI?

Antalya Havalimanı'na slida'ları açarak acil iniş yapan THY uçağındaki 47 yolcu ve 11 mürettebattan yaralanan olup olmadığı merak ediliyordu. Alınan son bilgilere göre, 47 yolcu ve 11 mürettebat uçaktan tahliye edildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

THY İLETİŞİM BAŞKANI YAHYA ÜSTÜN AÇIKLAMA YAPTI

Türk Hava Yolları İletişim Başkanı Yahya Üstün tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"TK2430 sefer sayılı İstanbul-Antalya uçuşunu gerçekleştiren TC-LKF tescilli Boeing 777 uçağımızın piste normal iniş yapması akabinde taksi yolunda iniş takımlarında duman görülmesi üzerine dumana müdahale eden itfaiye ekiplerinin (ARFF) tavsiyesi doğrultusunda tedbiren slide açılarak yolcu tahliyesi yapılmıştır. Yolcularımızın tahliyesi vakitlice gerçekleştirilmiş, herhangi bir yaralanma olmamıştır. İlgili seferin dönüş uçuşu için ilave sefer planlanmış olup, uçağın teknik incelemeleri yetkili ekiplerimizce başlatılmıştır. İlk incelemede dumanın hidrolik borusunda oluşan teknik bir arızadan kaynaklandığı görülmüştür. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."



