Türkiye'den Çin'e taziye mesajı

Çin Küresel Televizyon Ağının (CGTN) haberinde paylaşılan resmi verilere göre, aşırı yağışların yol açtığı sel ve afetler sebebiyle Pekin'in Miyun bölgesinde 28, Yançıng bölgesinde ise 2 kişi hayatını kaybetmişti.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Pekin ve çevresinde meydana gelen sel felaketi nedeniyle yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyulduğu belirtildi.

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