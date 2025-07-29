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Çekmeköy'de Sünger Fabrikasında Büyük Yangın Çıktı

Çekmeköy'de ormana yakın sünger fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Olayda ölen ya da yaralanan bulunmuyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Temmuz 2025 23:24, Son Güncelleme : 29 Temmuz 2025 23:25
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Çekmeköy'de Sünger Fabrikasında Büyük Yangın Çıktı

İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde bulunan bir sünger fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri tarafından müdahale ediliyor. Yangın, Alemdağ Şair Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde, ormana yakın bir noktada bulunan fabrikada henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı. Olayın ardından Anadolu Yakası'ndaki itfaiye gruplarından çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri de hazır bulunduruldu. Fabrikadaki kimyasal maddelerin yanmasıyla birlikte alevlerin şiddeti kısa sürede arttı ve yükselen alevler gece karanlığında birçok ilçeden görüldü. Yoğun duman oluştu.

Yangının Yayılma Riski ve Alınan Önlemler

Fabrikanın Taşdelen mesire alanı, at çiftliği ve sitelere yakın konumda bulunmasına rağmen, itfaiye ekipleri alevlerin bu bölgelere sıçramaması için yoğun çaba harcıyor. Trafo sisteminde de patlamalar meydana gelirken, çevrede elektrik kesintisi yaşanıyor. İtfaiye görevlilerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Valilikten Açıklama

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, elyaf-sünger fabrikasında çıkan yangının ardından bölgeye çok sayıda itfaiye, AFAD ve UMKE ekibi sevk edildiği belirtildi. Ekiplerin yoğun müdahalesi devam ederken, yangının ormanlık alana sirayet etme riskine karşı gerekli tedbirlerin alındığı ifade edildi. İlk belirlemelere göre yangında ölen ya da yaralanan bulunmamaktadır. An itibarıyla ormanlık alana sirayet söz konusu olmamakla birlikte, yangını söndürme çalışmaları devam etmektedir.

  • Yangının nedeni: Henüz belirlenemedi.
  • İtfaiye ekipleri: Çok sayıda ekip müdahale ediyor.
  • Kimyasal maddeler: Alevlerin şiddetini artırdı.
  • Elektrik kesintisi: Trafo patlamaları nedeniyle yaşanıyor.
  • Can kaybı veya yaralanma: İlk belirlemelere göre yok.


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