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Diyanet, Adli Tıp ve Kamu Kurumlarında Görev Değişiklikleri Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla 30 Temmuz 2025 tarihinde yayımlanan kararlarla, Diyanet İşleri Başkanlığı, Adli Tıp Kurumu ve birçok kamu kurumunda üst düzey atama ve görevden almalar gerçekleşti. Yeni atamalar arasında önemli müftü değişiklikleri, Adli Tıp Kurulu üyelikleri ve çeşitli genel müdür yardımcılıkları bulunuyor.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 30 Temmuz 2025 01:45, Son Güncelleme : 30 Temmuz 2025 01:54
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Diyanet, Adli Tıp ve Kamu Kurumlarında Görev Değişiklikleri Resmi Gazete'de

30 Temmuz 2025 Atama Kararları Resmi Gazete'de Yayımlandı: Diyanet, Adli Tıp ve Kamu Kurumlarında Kritik Görev Değişiklikleri

Ankara, 30 Temmuz 2025 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan 2025/276-286 sayılı atama kararları Resmi Gazete'de yayınlandı. Kararlar kapsamında Diyanet İşleri Başkanlığı, Adli Tıp Kurumu, İletişim Başkanlığı, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, Türkiye Taşkömürü Kurumu ve birçok kamu kurumunda üst düzey görev değişiklikleri gerçekleştirildi.

ATAMA KARARLARI

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Diyanet İşleri Başkanlığı;

- Elazığ İl Müftüsü İrfan ÜSTÜNDAĞ,

- Sivas İl Müftüsü Ahmet Celal ettin ALTUNKAYA,

- Uşak İl Müftüsü Burhan ÇAKIR,

görevden alınmış,

- Antalya İl Müftülüğüne, Mersin İl Müftüsü Aydın YIĞMAN,

- Artvin İl Müftülüğüne Ertuğran Mehmet SOYLU,

- Elazığ İl Müftülüğüne Yusuf BİN GÖL,

- Erzurum İl Müftülüğüne, Muğla İl Müftüsü Yaşar ÇAPÇI,

- Mersin İl Müftülüğüne, Antalya İl Müftüsü Nazif Fethi YALÇINKAYA,

- Muğla İl Müftülüğüne, Erzurum İl Müftüsü Rüstem CAN,

- Ordu İl Müftülüğüne, Osmaniye İl Müftüsü Ali ÇAKMAK,

- Osmaniye İl Müftülüğüne Ahat TAŞÇI,

- Sivas İl Müftülüğüne Hasan LİMON,

- Trabzon İl Müftülüğüne, Ordu İl Müftüsü İsmail ÇİÇEK,

- Uşak İl Müftülüğüne, Artvin İl Müftüsü Mesut HARMANCI,

- Yozgat İl Müftülüğüne Nihat KÖK,

atanmıştır.

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4 üncü maddeleri gereğince İletişim Başkanlığı Başkan Yardımcısı Çağatay ÖZDEMİR görevden alınmış ve Başkan Yardımcılıklarına ilhami Giray ŞAHİN ve Ferhat PİRİNÇÇİ atanmıştır.

Adli Tıp Kurumu;

- Adli Tıp Üçüncü İhtisas Kurulu Tıbbi Onkoloji Üyeliğine, İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Senem KARABULUT,

- Adli Tıp Üçüncü İhtisas Kurulu Adli Tıp Üyeliğine, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Ümran TAŞÇI BÜYÜKŞAHAN,

- Adli Tıp Yedinci İhtisas Kurulu Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Üyeliğine, İstinye Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tülin Tıraje CELKAN,

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci maddesi, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri ile 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 8 inci maddesi gereğince görevlendirilmiştir.

Adli Tıp Kurumu Adli Tıp Sekizinci İhtisas Kurulu Adli Tıp Üyeliğine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri ile 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 8 inci maddesi gereğince Uzm. Dr. Abdulvahap SEVİN atanmıştır.

Kentsel Dönüşüm Başkanlığında açık bulunan Başkan Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Savaş KEÇECİ atanmıştır.

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünde açık bulunan Genel Müdür Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Mithat GÜLSEVER atanmıştır.

233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince;

- Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine Fatih ALTINKAYIK,

- Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine Selçuk Erdal GÜNAL,

- Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine Mete SAAT, atanmıştır.

Milli Eğitim Bakanlığında açık bulunan Destek Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Nur ÖZKAYA atanmıştır.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Yönetim Kurulu Üyeliklerine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri ile 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 586 ncı maddesi gereğince ekli listede yer alan kişiler atanmıştır.

29/7/2025 TARİHLİ VE 2025/284 SAYILI KARARIN EKİ LİSTE

1. Prof. Dr. Mehmet Naci İNCİ

2. Prof. Dr. Mehmet BULUT

3. Doç. Dr. Şuayıp BİRİNCİ

4. Murat İKİNCİ

5. İsmail DOĞAN

Tarım ve Orman Bakanlığında açık bulunan Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdür Yardımcılıklarına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Erdinç GÜNEŞ ve Hüseyin AKBAŞ atanmıştır.

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Ahmet KALKAN görevden alınmış ve bu suretle boşalan Genel Müdür Yardımcılığına Ceyhun BOZÇALAR atanmıştır.

29 Temmuz 2025

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

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