Konya'da 4,3 büyüklüğünde deprem
Konya Ilgın'da sabah saatlerinde yaşanan 4,3 büyüklüğündeki deprem çevre illerde de hissedildi. Yetkililerden ilk açıklama geldi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Temmuz 2025 07:19, Son Güncelleme : 30 Temmuz 2025 09:12
AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Konya'nın Ilgın ilçesinde saat 06.40'ta 4,3 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi. Depremin 15,6 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Deprem Sonrası Açıklamalar
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada, "Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri derhal saha taramalarına başlamıştır. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır" dedi.
Depremle İlgili Bilgiler
- Büyüklük: 4,3
- Saat: 06.40
- Derinlik: 15,6 kilometre
- Yer: Konya'nın Ilgın ilçesi
Bölgedeki vatandaşların güvenliği için ekipler çalışmalarını sürdürmektedir. Şu ana kadar herhangi bir olumsuz durum bildirilmemiştir.