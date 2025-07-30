Konya'da 4,3 büyüklüğünde deprem

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Konya'nın Ilgın ilçesinde saat 06.40'ta 4,3 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi. Depremin 15,6 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Deprem Sonrası Açıklamalar

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada, "Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri derhal saha taramalarına başlamıştır. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır" dedi.

Depremle İlgili Bilgiler

Büyüklük: 4,3

4,3 Saat: 06.40

06.40 Derinlik: 15,6 kilometre

15,6 kilometre Yer: Konya'nın Ilgın ilçesi

Bölgedeki vatandaşların güvenliği için ekipler çalışmalarını sürdürmektedir. Şu ana kadar herhangi bir olumsuz durum bildirilmemiştir.



