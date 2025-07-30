Patlak lastiğine rağmen su taşıyan çiftçiye anlamlı hediye

Bursa'da çıkan orman yangınına, patlak lastikli traktör ile su taşıyarak müdahale eden Ramazan Doğan'ın kahramanlığı karşılıksız kalmadı. Orman Genel Müdürlüğü, Doğan'a yeni bir su tankeri hediye etti.

Ziyaret ve Hediye Töreni

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Gümen ve Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Keles ilçesine bağlı kırsal Basak Mahallesi'nde oturan 64 yaşındaki Ramazan Doğan'ı ziyaret etti. Ziyarette, Doğan'a Türk bayrağıyla süslü tanker hediye edildi.

Sosyal Medyada Teşekkür Mesajı

Bekir Karacabey, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Yeşil vatanın müdafaası için patlamış lastiğine rağmen tankeriyle yangına su taşıyan Ramazan Doğan'ı ziyaret ederek kendisine teşekkür ettik. Tek yürek olarak yangınla mücadelemize destek veren aziz milletimize yürekten teşekkür ediyorum."

Mahalleye Teslim Edilen Tanker

Çiftçi Ramazan Doğan da kendisine hediye edilen tankeri mahalle muhtarına teslim edeceğini belirterek yetkililere, jestlerinden dolayı teşekkür etti.

Ziyarete Orman Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özkaya

Bursa Bölge Müdürü Erdal Şahan

Keles Orman İşletme Müdürü Hüseyin Polat da katıldı.



