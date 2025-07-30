45 fabrika işçisi aynı anda zehirlendi

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesindeki bir ilaç fabrikasında çalışan 45 işçi, yedikleri yemek sonrası benzer belirtilerle hastaneye başvurdu.

Olayın ardından işçilerin gıda zehirlenmesi geçirdiği tahmin ediliyor. Konuyla ilgili olarak Yalova Valiliği tarafından bir açıklama yapıldı. İşçilerin sağlık durumları ve olayın detayları hakkında bilgiler aşağıda yer almaktadır.

Olayın Detayları

45 işçi , yemek sonrası rahatsızlandı.

, yemek sonrası rahatsızlandı. İşçiler, Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel bir hastaneye başvurdu.

ile kentteki özel bir hastaneye başvurdu. 40 işçi devlet hastanesine, 5 işçi ise özel hastaneye başvurdu.

Valilikten Açıklama

Yalova Valiliği tarafından yapılan açıklamada, hastaneye başvuran şahısların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. Ayrıca olayla ilgili gerekli işlemlere başlandığı ifade edildi.

Numune İncelemesi

İşçilerin yediği yemekten alınan numunelerin, laboratuvarda incelenmek üzere alındığı bildirildi. Sonuçların çıkmasının ardından olayın kesin nedeni netlik kazanacak.



