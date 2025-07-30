İstanbul'da öğrenci kartında yaş sınırı kaldırıldı!

İstanbul'da yükselen ulaşım maliyetleri, birçok İstanbullunun ikinci üniversiteye kaydolmasına ya da öğrenimini uzatmasına neden olmuştur. Son dönemde indirimli İstanbulkart kullananların sayısında ciddi bir artış yaşanmıştır.

Bu artış üzerine İBB, 11 Temmuz 2024 tarihinde öğrenci indirimine yaş sınırı getirmiştir.

Mahkeme Kararı ve Gerekçeleri

İBB Meclisi AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz , Ağustos 2024'te İBB Meclisi kararının iptali için dava açmıştır.

, Ağustos 2024'te İBB Meclisi kararının iptali için dava açmıştır. İstanbul 2. İdare Mahkemesi , İBB Meclisi'nin 11 Temmuz 2024 ve UKOME'nin 25 Temmuz 2024 tarihli kararları ile ilgili komisyon raporlarını incelemiştir.

, İBB Meclisi'nin 11 Temmuz 2024 ve UKOME'nin 25 Temmuz 2024 tarihli kararları ile ilgili komisyon raporlarını incelemiştir. Mahkeme, 30 yaşından gün almış öğrencilere toplu taşıma ücretlerinde uygulanan farklı muameleye yönelik bir gerekçeye yer verilmediğini belirtmiştir.

Mahkeme Kararının Detayları

"Davalı idare tarafından davaya konu karar tesis edilirken, 30 yaşından gün almış öğrencilerin eğitim seviyesindeki (Ortaöğretim/Yükseköğretim) ve eğitim türündeki (Açık Eğitim/Örgün Eğitim) farklılıklar ile istihdam edilip edilmedikleri, gelirlerinin bulunup bulunmadığı hususları dikkate alınarak bir sınıflandırmaya gidilmediği, kişiler arasındaki bireysel farklılıkların göz önünde bulundurulmadığı anlaşılmakla birlikte, 30 yaşından gün almış öğrencilerin eğitim seviyesi, eğitim türü, gelir durumu gibi farklılıkları gözetilmeksizin yalnızca bu yaş grubunun iş gücüne katılımının yüksek olduğu varsayımına dayalı olarak yapılan toplu taşıma ücret düzenlemesinin, elde edilmek istenen kamu yararı ile farklı ücretlendirmeye tabi tutulan 30 yaşından gün almış öğrencilerin hakları arasında adil dengeyi zedeleyici nitelikte olduğu sonucuna varıldığından dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır"

Sonuç

Kararda, 30 yaş sınırının kaldırıldığı ve dava konusu işlemin iptaline hükmedildiği belirtilmiştir. Bu gelişme, İstanbul'da toplu taşıma indirimlerinden yararlanan öğrenciler için önemli bir değişiklik olarak öne çıkmaktadır.



