Yıllarca ertelenmiş, her seferinde bir yıl ötelenmişti. Ehliyet değişimi için artık süre 31 Temmuz'da doluyor.

Yani eski ehliyetlerin yenisiyle değiştirilebilmesi için sadece iki gün kaldı. Bu tarihten sonra yenilenmeyen sürücü belgeleri geçersiz sayılacak. 1 Ağustos itibarıyla yenileme ücreti 15 liradan 7.437 liraya çıkacak.

Geçerlilik süresi dolmuş ehliyetle araç kullananları para cezası da bekliyor. Nüfus müdürlüklerinde randevu krizi yaşanıyor; son iki güne girildiği için ehliyetini yenilemek isteyenler yoğunluk oluşturdu.

İstanbul'un bütün ilçelerinde randevulardaki doluluk oranı %80'in üzerine çıktı. İlçe nüfus müdürlüklerinde sabah saatlerinde başlayan yoğunluk, akşam saatlerine kadar sürüyor.

Ehliyet Yenilemek İçin İzlenecek Adımlar

Sürücülerin öncelikle yenileme ücreti olan 15 lirayı bankaya yatırıp makbuzlarını almaları gerekiyor.

bankaya yatırıp makbuzlarını almaları gerekiyor. Ardından internet üzerinden nüfus müdürlüklerinden randevu oluşturulmalı.

Alınan makbuzla beraber eski ehliyet, kimlik, sağlık raporu, iki adet fotoğraf, kan grubu belgesi ve e-Devlet üzerinden alınan adli sicil kaydı ile birlikte nüfus müdürlüklerine gidilmeli.

Dikkat Edilmesi Gerekenler

31 Temmuz son tarih; bu tarihten sonra eski ehliyetler geçersiz olacak.

son tarih; bu tarihten sonra eski ehliyetler geçersiz olacak. Yenileme ücretinin 1 Ağustos'tan itibaren ciddi oranda artacağı unutulmamalı.

unutulmamalı. Nüfus müdürlüklerinde yoğunluk yaşandığı için randevu almakta gecikmemek önemli.



