Kimyasal yüklü Tır devrildi, ulaşım 3 saat durdu!

Yeni bir infaz düzenlemesi yapılabilir mi?
Yeni bir infaz düzenlemesi yapılabilir mi?
'57 milyon varillik petrol rezervi tespit edildi'
'57 milyon varillik petrol rezervi tespit edildi'
İletişim Başkanlığı'ndan 85 bin TL'lik promosyon anlaşması
İletişim Başkanlığı'ndan 85 bin TL'lik promosyon anlaşması
İşsizlik rakamları açıklandı
İşsizlik rakamları açıklandı
Türkiye'de bu kadar büyük deprem olur mu?
Türkiye'de bu kadar büyük deprem olur mu?
Başıboş köpekleri toplayan yok! Yasa çıkalı 1 yıl oldu
Başıboş köpekleri toplayan yok! Yasa çıkalı 1 yıl oldu
Nüfus müdürlüklerinde randevu krizi!
Nüfus müdürlüklerinde randevu krizi!
'Kaymakam ve oğlu, karakolda beş çocuğu dövdü' iddiası! İnceleme başlatıldı
'Kaymakam ve oğlu, karakolda beş çocuğu dövdü' iddiası! İnceleme başlatıldı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan yardımcısı görevden alındı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan yardımcısı görevden alındı
Cem Küçük'ün babası fındık bahçesinde ölü bulundu
Cem Küçük'ün babası fındık bahçesinde ölü bulundu
YKS tercih süreci cuma günü başlıyor! Son Gün 13 Ağustos
YKS tercih süreci cuma günü başlıyor! Son Gün 13 Ağustos
MGK gündemi: Terör, orman yangınları ve bölgesel tehditler
MGK gündemi: Terör, orman yangınları ve bölgesel tehditler
Konya'da 4,3 büyüklüğünde deprem
Konya'da 4,3 büyüklüğünde deprem
Diyanet, Adli Tıp ve Kamu Kurumlarında Görev Değişiklikleri Resmi Gazete'de
Diyanet, Adli Tıp ve Kamu Kurumlarında Görev Değişiklikleri Resmi Gazete'de
Çekmeköy'de Sünger Fabrikasında Büyük Yangın Çıktı
Çekmeköy'de Sünger Fabrikasında Büyük Yangın Çıktı
Trump: Gazze'deki çocuklar açlık çekiyor
Trump: Gazze'deki çocuklar açlık çekiyor
Kalp krizi geçiren intörn doktor hayatını kaybetti
Kalp krizi geçiren intörn doktor hayatını kaybetti
THY Uçağı Acil İniş Yaptı
THY Uçağı Acil İniş Yaptı
Sahte rapor operasyonu sonrası 33 kişi memuriyetten çıkarıldı
Sahte rapor operasyonu sonrası 33 kişi memuriyetten çıkarıldı
Erdoğan: Gazzeliler dünyanın gözü önünde öldürülüyor
Erdoğan: Gazzeliler dünyanın gözü önünde öldürülüyor
MHP Genel Başkanı Bahçeli, NeXT Sosyal'e katıldı
MHP Genel Başkanı Bahçeli, NeXT Sosyal'e katıldı
Kamu işçisi için yeni zam teklifi belli oldu
Kamu işçisi için yeni zam teklifi belli oldu
IMF, Türkiye için büyüme tahminini yükseltti
IMF, Türkiye için büyüme tahminini yükseltti
Özel Üniversitelerde 2025-2026 Zamlı Ücretler Açıklandı
Özel Üniversitelerde 2025-2026 Zamlı Ücretler Açıklandı
ABD ile Türkiye yeni enerji anlaşması yapabilir
ABD ile Türkiye yeni enerji anlaşması yapabilir
HSK, İnan Kıraç hakkındaki iddialar için inceleme başlattı
HSK, İnan Kıraç hakkındaki iddialar için inceleme başlattı
TRT'de üst düzey ayrılık
TRT'de üst düzey ayrılık
'55 yangının tamamı kontrol altına alındı'
'55 yangının tamamı kontrol altına alındı'
Bakanlıktan özel hastanede doktorsuz doğum iddiasına soruşturma
Bakanlıktan özel hastanede doktorsuz doğum iddiasına soruşturma
26 ilde FETÖ operasyonu: 56 tutuklama
26 ilde FETÖ operasyonu: 56 tutuklama
Ana sayfaHaberler Yerel Haberler

Kimyasal yüklü Tır devrildi, ulaşım 3 saat durdu!

Erzincan'da kimyasal gaz yüklü TIR devrildi, yol 3 saat trafiğe kapandı. AFAD ekipleri tehlikeyi önledi, kimyasal sızıntı olmadı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 30 Temmuz 2025 09:19, Son Güncelleme : 30 Temmuz 2025 09:21
Yazdır
Kimyasal yüklü Tır devrildi, ulaşım 3 saat durdu!

Erzincan'da kimyasal gaz yüklü bir TIR'ın devrilmesi, ulaşımı yaklaşık üç saat boyunca aksattı.

Olay, Erzincan-Erzurum kara yolu üzerindeki Sansa Deresi mevkiinde meydana geldi. Kazanın ardından bölgeye hızlıca ekipler sevk edildi ve güvenlik önlemleri alındı. Yolun trafiğe kapatılması, sürücüler ve yolcular için uzun süreli beklemelere neden oldu.

Kaza Sonrası Müdahale

  • Devrilen TIR'ın yoldan kaldırılması için ekipler yoğun bir çalışma yürüttü.
  • Kara yolu yaklaşık üç saat boyunca araç trafiğine kapalı kaldı.

Kimyasal Gaz Sızıntısı Kontrolü

Bölgeye ulaşan AFAD ekipleri, yaptıkları kontrollerde TIR'dan herhangi bir kimyasal gaz sızmadığını tespit etti.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber