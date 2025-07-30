İlaç kokusu hastanelik etti

İstanbul Beylikdüzü'nde, dört katlı bir apartmanda gerçekleştirilen böcek ilaçlaması sonrasında, apartman sakinlerinden bir kadın ilaç kokusundan etkilendi.

Olay, gece saatlerinde Yakuplu Mahallesi'nde meydana geldi. Kadının rahatsızlanması üzerine hemen ambulans çağrıldı ve kadın, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Yapılan ilk değerlendirmelere göre, kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Bu tür durumlarda, ilaçlama sonrası apartmanların havalandırılması ve sakinlerin dikkatli olması büyük önem taşımaktadır.

Olayın Detayları

Dört katlı apartmanda böcek ilaçlaması yapıldı.

Gece saatlerinde bir kadın ilaç kokusundan etkilendi.

Rahatsızlanan kadın için ambulans çağrıldı.

Kadın hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.



