Gelecek Partisi İzmir İl Başkanı gözaltına alındı

Gelecek Partisi İl Başkanı Yaşar Beyazgül, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından cinsel taciz suçlamasıyla gözaltına alındı. Beyazgül işlemleri için emniyete götürüldü.

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