Dolar ve Euro güne nasıl başladı?

Dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından 40,5830 seviyesinden işlem görüyor. Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 40,5600'dan tamamladı. Bugün saat 09.40 itibarıyla yatay seyirle 40,5830'dan işlem görmeye devam ediyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 artışla 46,9330'dan ve sterlin/TL önceki kapanışın hemen üzerinde 54,2590'dan satılıyor. Dolar endeksi ise yatay seyirle 98,8 seviyesinde bulunuyor.

Piyasalarda Gündem ve Beklentiler

ABD ile Çin arasındaki ticaret görüşmelerinden alınan olumlu sinyallerin yanı sıra, ABD Merkez Bankası (Fed)'in bu akşam alacağı para politikası kararları, açıklanacak önemli makroekonomik veriler ve bilançolar varlık fiyatlamalarında öne çıkıyor.

Ticaret Görüşmeleri ve Fed Kararları

Dün, ABD ile Çin'in İsveç'teki ticaret görüşmeleri sona erdi.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent , Stockholm'de düzenlenen müzakerelerin üçüncü turunun ardından görüşmelerin çok yapıcı geçtiğini açıkladı.

, Stockholm'de düzenlenen müzakerelerin üçüncü turunun ardından görüşmelerin çok yapıcı geçtiğini açıkladı. Bessent, Çin tarafının tarifelere ara verilmesi konusunda anlaştıklarını açıkladığını ancak ABD Başkanı Donald Trump ile görüşene kadar böyle bir anlaşma yapmadıklarını belirtti.

ile görüşene kadar böyle bir anlaşma yapmadıklarını belirtti. Söz konusu gelişme, restleşmeye dönüşen tarifelerin yarattığı stresin bir nebze azalmasına katkıda bulundu.

Yatırımcıların odağı bu akşam açıklanacak olan Fed'in para politikası kararları ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı sözle yönlendirmelere kaydı.

Piyasa Beklentileri ve Ekonomik Veriler

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in bu akşam politika faizini değiştirmeyeceğine kesin gözüyle bakılıyor.

Banka için eylül ayında yüzde 67 ihtimalle 25 baz puanlık faiz indirimi öngörülüyor.

ihtimalle öngörülüyor. Tarifelerin ekonomiye etkilerinin ölçümlenebileceği ABD ve Avro Bölgesi'nde ikinci çeyrek büyüme verileri yatırımcıların odağında yer alıyor.

ABD'de cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verisi öncesi gelen JOLTS açık iş sayısı verisi, iş gücü piyasasındaki faaliyetin yavaşladığına işaret etti. Buna göre, ülkede açık iş sayısı haziranda 7 milyon 437 bine gerileyerek piyasa beklentilerinin altında kaldı.

Analistlerin Değerlendirmeleri

Analistler, bugün yurt içinde işsizlik oranı ve ekonomik güven endeksi verilerinin, yurt dışında ise Fed'in faiz kararı ve Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarının yanı sıra ABD, Almanya ve Avro Bölgesine ilişkin büyüme verileri başta olmak üzere yoğun bir takvimin takip edileceğini dile getirdi.



