Doğu'nun Kadim Şehirlerinde Kültür ve Turizm Yolculuğu

Gazeteciler Doğu'nun Kadim Şehirlerinde: Siirt, Bitlis ve Van'ın Büyüleyici Yolculuğu kapsamında, Türkiye'nin dört bir yanından gelen kültür-sanat muhabirleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı destekli "6. Medya, Kültür Sanat ve Turizm Buluşmaları" ile Siirt, Bitlis ve Van'ın tarihi ve doğal güzelliklerini yerinde keşfetti. Beş gün süren bu program, bölgenin turizm potansiyelini gözler önüne serdi. Katılımcılar, kadim şehirlerin hem tarihi hem de doğal dokusunu yakından inceleme fırsatı buldu.

Siirt: Tarihin ve Doğanın Buluştuğu Kadim Şehir

Kültür Sanat Muhabirleri Derneği tarafından bu yıl altıncısı düzenlenen buluşmaların ilk durağı, medeniyetlerin beşiği Siirt oldu. Telif Hakları Genel Müdürlüğü Koordinasyon ve Destek Hizmetleri Daire Başkanı Sanem Arıkan, şehrin tarihi ve doğal dokusuna hayran kaldığını belirtti ve Siirt'in binlerce yıldır medeniyetlere ev sahipliği yaptığını vurguladı. Katılımcılar, Gabar Dağı, Deliklitaş, Botan Vadisi ve Botan Nehri'nin kartpostallık manzaralarını fotoğrafladı. Arıkan, Siirt'in artık güvenli ve huzurlu bir turizm rotası olduğunun altını çizdi.

Baykan'da Maneviyat ve Tarih: Veysel Karani Türbesi

Siirt'in Baykan ilçesi, gazetecilere hem manevi hem de kültürel bir yolculuk sundu. Veysel Karani Türbesi ve Çarpıran Köprüsü ziyaretleri sırasında, Baykan Kaymakamı Fatih Özcan, ilçenin tarihi mirasına dikkat çekti. Özcan, türbenin sevgi, sabır ve anneye hürmetin simgesi olduğunu belirtti ve ilçede yürütülen sosyal projeler ile turizm yatırımlarının Baykan'ı cazibe merkezi haline getireceğini vurguladı.

Siirt Turizmde Yükselişe Geçiyor: Tarih, Doğa ve Huzurun Yeni Rotası

Kültür ve Turizm Bakanlığı destekli Medya, Kültür Sanat ve Turizm Buluşmaları kapsamında Türkiye'nin dört bir yanından gelen gazeteciler, Siirt'in eşsiz tarihi ve doğal güzelliklerini keşfetti. Yetkililer, kentin artık güvenli ve cazip bir turizm rotası olduğunu vurguladı.

Kadim Şehir Siirt, Gazetecileri Büyüledi

Kültür Sanat Muhabirleri Derneği'nin bu yıl altıncısını düzenlediği Medya, Kültür Sanat ve Turizm Buluşmaları Siirt'te gerçekleştirildi.

Türkiye'nin farklı illerinden gelen kültür sanat muhabirleri; Gabar Dağı, Deliklitaş ve Vatan Vadisi gibi noktaları gezerek kentin doğal ve tarihi güzelliklerini yerinde inceledi.

Telif Hakları Genel Müdürlüğü Koordinasyon ve Destek Hizmetleri Daire Başkanı Sanem Arıkan, Siirt'in etkileyici bir şehir olduğunu vurguladı:

"Siirt, hem doğası hem de tarihiyle büyüleyici. Bu topraklar huzur ve mutlulukla gezilmeyi hak ediyor. Gezdikçe bu şehre aşık oluyorum." dedi

Doğal ve Tarihi Güzellikler Turistleri Bekliyor

Arıkan, Siirt'in turizm potansiyelinin oldukça yüksek olduğunun altını çizdi:

"Siirt, hem yerli hem yabancı turistler için çok değerli bir rota. Tarihi mirası ve doğal güzellikleriyle mutlaka görülmeli. Allah, bizlere bu topraklarda huzurla yaşamayı nasip etsin." temennisinde bulundu.

Siirt, Önyargıları Yıkıyor ve Güvenli Bir Turizm Rotaları Sunuyor

Etkinliğin temel amacının iç turizmi canlandırmak olduğunu belirten Sanem Arıkan, gezinin Siirt'in imajına katkı sağlayacağını söyledi:

"Siirt, artık güvenli ve rahatlıkla gezilebilecek bir şehir. Terörün bittiğini gördük, devletimiz güçlü. Bu topraklar binlerce yıldır bizimdi, bizim kalacak."

Kültür Sanat Muhabirleri Derneği Başkanı ise gezi sonunda yeni turizm hikayelerinin doğacağına inandıklarını, Siirt'in kültürel ve turistik değerlerinin daha görünür hale geleceğini ifade etti.

Siirt, İç Turizmde Yeni Cazibe Merkezi Olacak

Bölgeyi ziyaret eden gazeteciler, hem yerli hem de yabancı turistlerin ilgisini çekecek fotoğraflar ve izlenimlerle kentten ayrıldı.

Siirt'in tarihi ve doğal güzelliklerinin öne çıkarılmasıyla birlikte şehrin iç turizmde yükselen bir destinasyon haline gelmesi bekleniyor.

Siirt'in ardından gazetecilerin ikinci durağı Bitlis oldu.

Bitlis: Nemrut Kalderası'nda Yeşil ile Mavinin Dansı

Gezi heyetinin ikinci durağı Bitlis oldu. Gazeteciler, Avrupa Seçkin Destinasyonlar Projesi (EDEN) kapsamında "Mükemmeliyet Ödülü" alan Nemrut Kalderası'nı ziyaret etti. 2.250 rakımlı devasa krater gölü, misafirlerine eşsiz bir doğa şöleni sundu. Kültür Sanat Muhabirleri Derneği Başkanı İbrahim Gökdemir, bölgeyi doğa harikası olarak nitelendirdi ve herkesin gelip görmesini tavsiye etti.

Adilcevaz Ulu Cami

Kef Kalesi

Aygır Gölü

Dalış okulu gibi tarihi ve doğal noktalar da ziyaret edildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle hayata geçirilen etkinlik için kente gelen 21 gazeteci, ilk olarak Bitlis Valisi Ahmet Karakaya'yı ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, dernek üyelerine teşekkür eden Karakaya, basın mensuplarının Bitlis'teki güzellikleri, kültürel değerleri, tarihi dokuyu, coğrafi güzellikleri tanıtacaklarını belirtti. Bitlis'in doğa ve kültür turizmi açısından Anadolu'daki en kıymetli destinasyonların başında geldiğini vurgulayan Karakaya, şunları kaydetti: "Biz de şehrimizin bu güçlü yönünü öne çıkarmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Restorasyonlarımızın tamamlanmasıyla, Nemrut Krater Gölü'nün uygun şekilde turizme açılmasıyla, Ahlat zaten çok kıymetli bir Selçuklu hazinesi, dere ıslah projesi sonrası kentin tarihi dokusunun ortaya çıkması, bunların hepsi birleştiğinde bütün ilçelerimizle Bitlis, Anadolu'nun çok kadim bir kenti olarak misafirlerini daha bir keyifle ağırlamaya hazır hale gelecek." Gazeteciler, daha sonra Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay ile makamında bir araya geldi.

Ziyarette konuşan Tanğlay, "Turizmde tanıtım çok önemli. Sizlerin de bir gönül elçisi olarak burada büyük desteğinizin olacağına inanıyoruz. Bitlis'e çok fazla yer verirseniz seviniriz." dedi. AK Parti İl Başkanı Kadir Köstekçi de kendilerini ziyaret eden ekibe teşekkür ederek, "Kentin cazibe merkezi haline gelmesinin en önemli etkenlerinden bir tanesi gazetecilerin o şehre gitmesidir. Gazeteciler bir şehre gitmeye başladıktan sonra, Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri bir şehre gitmeye başladıktan sonra o şehirde çok daha güzel şeyler olmaya başlıyor" ifadelerini kullandı.

BİTLİS'İ KAMUOYUNA TANITACAĞIZ

Kültür Sanat Muhabirleri Derneği Başkanı İbrahim Gökdemir ise bugüne kadar 50 ilde 600 gazeteciyle görev aldıklarını ve Türkiye'nin iç turizmine katkı sağlamada önemli bir çalışma yürüttüklerini söyledi. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla bu yıl 6'ncısı gerçekleştirilen "Medya, Kültür Sanat ve Turizm Buluşmaları" kapsamında Bitlis'te olduklarını dile getiren Gökdemir, şöyle konuştu: "Projedeki amacımız, ülkemizin geniş bir yelpazeye sahip kültür hazinesini tanıtmak ve kamuoyunda farkındalık yaratmak. Bu vesileyle de Bitlis'te bir farkındalık yaratmak üzere 20 gazeteci arkadaşımızla şehri adım adım gezecek, şehrin tarihi ve kültürel değerlerini bizzat yerinde görüp belgeleyeceğiz. Haberlerimizde, makalelerimizde, yazılarımızda Bitlis'e ayrıcalık tanıyacağız, Bitlis'i kamuoyuna tanıtacağız. Bitlis tanınmış, bilinmiş bir şehir. Tarihi ve kültürel değerlerini daha da fazla kamuoyuna yansıtarak Bitlis'in iç turizmine destek sağlamak istiyoruz. Bu sebeple buradayız. 3 günlük Bitlis ziyaretlerimizde en iyi şekilde Bitlis'i anlatacağımıza eminiz." Gazeteciler, ziyaretlerin ardından Bitlis'in tarihi çarşısı, Alemdar Köprüsü, Feyzullah El Ensari Türbesi, Ulu Cami Meydanı, Kalealtı ve kentteki tarihi yapıları gezerek bilgi aldı.

Abdullah Akbaba'dan Adilcevaz'a Davet

Kültür Sanat Muhabirleri Derneği'nin Adilcevaz programında gazetecileri misafir eden Adilcevaz Belediye Başkanı Abdullah Akbaba ilçenin her geçen gün nüfus ve turizm potansiyelinin arttığını belirtti. Başkan Akbaba, 'Van Gölü'ne en çok kıyısı olan yer Adilcevaz, ilçemizin nüfusu yaz aylarında 2 kat artıyor, ilçemizin turizm potansiyelini artırmak için var gücümüzle çalışıyoruz, ilçemizin doğal güzellikerini ve Adilcevaz sahilimizi tüm vatandaşların gelip görmesini tavsiye ediyorum' ifadelerini kullandı.

Adilcevaz Belediye Başkanı Akbaba, ilçenin tanıtımının bu tür etkinliklerle güçlendiğini ifade ederek, doğal güzellikler ve tarihi mirasın turizm için büyük bir fırsat sunduğunu belirtti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı katkılarıyla, Kültür Sanat Muhabirleri Derneği öncülüğünde Anadolunun tarihi ve kültürünü yakından tanıma şansı bulan gazeteciler, gezi etabını Van'da noktaladı.

Van, binlerce yıllık geçmişi, eşsiz doğal güzellikleri ve zengin kültürel mirasıyla Türkiye'nin dikkat çeken turizm kentlerinden biri olma yolunda ilerliyor. Van Vali Yardımcısı İbrahim Gültekin, kentin barındırdığı tarihi yapılar, yaylalar, Van Gölü ve Akdamar Adası gibi değerlerle kültür ve doğa turizmi açısından büyük bir potansiyele sahip olduğunu belirtti. Van Valiliği öncülüğünde yürütülen restorasyon ve tanıtım projeleriyle kentin turizmde hak ettiği yere ulaşması hedefleniyor.

Van'ın Turistik Potansiyeli

Van'ın turizm potansiyeli oldukça çeşitli. İbrahim Gültekin, "Van'ın turistik potansiyeli aslında çok çeşitli. Öncelikli olarak tarih, kültür turizmi diyebileceğimiz bir aralıkta müthiş bir potansiyeli var. Yaylacılık turizm anlamında da müthiş bir potansiyeli var." dedi.

Van Gölü bölgeye ayrı bir değer katıyor. Gültekin, "Van Gölü'nün, Vanlıların deyimiyle Van Denizi'nin büyük bir bölümünün Van'da olması da yine Van adına doğal turizm anlamında önemli bir potansiyel teşkil ediyor." ifadelerini kullandı.

Tarihi ve Kültürel Miras

Tarihi miras açısından Van oldukça zengin. Gültekin, "Şehir çok uzun yıllar Urartu Devleti'nin başkentliğini yapıyor ve onlardan kalan birçok önemli kültürel miras var. En başta Van Kalesi, Hoşap Kalesi, Çavuştepe gibi alanlarda Urartulardan kalma önemli eserlerin kazısı devam ediyor." dedi.

Farklı medeniyetlerin izlerini taşıyan kentteki kültürel çeşitliliğe de değinen Gültekin, "Roma, Pars, Selçuklu, Osmanlı ve bir dönem Ermeni prensliklerinin de hüküm sürdüğü topraklar üzerinde bulunuyor. Bu medeniyetlerden kalma çok önemli tarihi, kültürel miraslar var Van'da." diye konuştu.

Yaylalar ve Doğa Turizmi

Van'ın yaylaları da turizmde önemli bir yer tutuyor. Gültekin, "Van'ın yaylaları, sıcakların arttığı dönemlerde serinliğiyle, bitki örtüsüyle, faunasıyla önemli bir turizm deneyimi sunduğunu belirtti.

Dalış Turizmi ve Akdamar Adası

Dalış turizmi: Gültekin, " Van Gölü , özellikle dalış turizmi açısından da öne çıkıyor. Van'da dalış okullarımız var. Gölü görmek ve bu sporlardan yararlanmak adına önemli bir potansiyel" açıklamasında bulundu.

Gültekin, " , özellikle dalış turizmi açısından da öne çıkıyor. Van'da dalış okullarımız var. Gölü görmek ve bu sporlardan yararlanmak adına önemli bir potansiyel" açıklamasında bulundu. Akdamar Adası: "Akdamar Adası gerçekten Van için büyük bir tarihi, kültürel ve doğal bir güzellik. Van Gölü'nün ortasında yer alıyor. Aşağı yukarı bin yıllık bir tarihi, kültürel miras. Nisan sonunda adadaki badem ağaçlarının çiçek açmasıyla eşi benzeri az görülür bir doğal güzellik ortaya çıkarıyor." dedi.

Restorasyon Çalışmaları ve Gelecek Vizyonu

Valilik öncülüğünde önemli restorasyon çalışmaları yürütülüyor. Gültekin, "Bu güzelliklerin ortaya çıkarılması, geliştirilmesi, restorasyonu ve rehabilitesi anlamında Van Valiliğimizin öncülüğünde Kültür Bakanlığımızın ve diğer bakanlıklarımızın desteğiyle önemli çalışmalar yapılıyor." diye konuştu.

Eski Van şehrindeki çalışmalara da değinen Gültekin, "Özellikle Selçuklu ve Osmanlı'dan kalma önemli eserlerin restorasyonu devam ediyor. Bu çalışmalar bittiği zaman Van'ın çok güzel bir turizm destinasyonu haline geleceğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Van'ın Tarihi Mirası Turizme Kazandırılıyor

Gezi sırasında Van Vali Yardımcısı İbrahim Gültekin, Horhor Camii'nin restorasyonla yeniden ibadete açıldığını, Eski Van Şehri'nin ise "Geleceğe Miras" projesiyle turizme kazandırılacağını belirtti. Gültekin, 1915 öncesine kadar Van'ın bu bölgede kurulu olduğunu, kentin Urartular dönemine uzanan 2.800 yıllık bir geçmişe sahip olduğunu vurguladı.

Vali Yardımcısı Gültekin, surların ve tarihi yapıların restorasyonlarının devam ettiğini, alanın ören yeri olarak turizme açılacağını söyledi. Urartulardan Selçuklu ve Osmanlı'ya uzanan bu mirasın, yerli ve yabancı turistler için cazip bir rota oluşturacağı ifade edildi.

Van: Akdamar'dan Eski Van'a Uzanan Tarih Yolculuğu

Turun son durağı Van oldu. Gazeteciler, Eski Van Şehri, Gevaş Selçuklu Mezarlığı, Melike Hatun Kümbeti, Akdamar Adası ve Bedesten Kültür Sanat Evi'ni gezdi. Van Gölü'nün eşsiz manzarası ve Akdamar'daki kartpostallık görüntüler katılımcılarda hayranlık uyandırdı.

Bedir Acar: "Van Gölü kıyısındaki güzellikler ve Bitlis'in tarihi dokusu gerçekten etkileyici. Bu topraklar, medeniyetlerin izlerini gururla taşıyor."

"Van Gölü kıyısındaki güzellikler ve Bitlis'in tarihi dokusu gerçekten etkileyici. Bu topraklar, medeniyetlerin izlerini gururla taşıyor." Cansel Yıldız: "Buranın tarihi, doğası ve kültürü hepimizi derinden etkiledi. Herkesin bu eşsiz coğrafyayı görmesini isterim."

"Doğu'nun Kadim Şehirleri" İç Turizmde Yeni Bir Umut

Kültür ve Turizm Bakanlığı destekli bu etkinlik, hem iç turizmi canlandırmayı hem de Doğu'nun kültürel mirasını görünür kılmayı hedefliyor. Beş gün süren gezi boyunca, Siirt, Bitlis ve Van'ın tarihi ve doğal güzellikleri basın mensuplarının kaleminden tüm Türkiye'ye aktarılacak.