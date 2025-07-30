Emlak Katılım Tasarruf Finansman'a faaliyet izni

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Emlak Katılım Tasarruf Finansman AŞ'ye faaliyet izni verdi.

BDDK'nın Faaliyet İzni Kararı

Emlak Katılım Tasarruf Finansman AŞ 'ye, Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu'nun 7'nci maddesi ile Tasarruf Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmeliğin 5'inci maddesinin 2 numaralı fıkrası kapsamında faaliyet izni verildi.

'ye, Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu'nun ile Tasarruf Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmeliğin kapsamında faaliyet izni verildi. Kurul kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kuruluş İzni Detayları

Söz konusu şirkete kuruluş izni ise 30 Ocak 2025 tarihinde verilmişti. Bu gelişme ile birlikte şirket, finansal hizmetler alanında resmi olarak faaliyetlerine başlayabilecek.



