'57 milyon varillik petrol rezervi tespit edildi'
Enerji Bakanı Bayraktar, 57 milyon varil petrol rezervinin bulunduğunu ve bunun ülke ekonomisine 4 milyar dolar katkı sağlayacağını açıkladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Temmuz 2025 11:34, Son Güncelleme : 30 Temmuz 2025 11:35
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, bu yıl farklı lokasyonlarda 57 milyon varillik petrol rezervi tespit edildiğini ve bunun değerinin 4 milyar dolar olduğunu açıkladı.
Bakan Bayraktar, gündemdeki gelişmelere ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Özellikle petrol ve doğal gaz alanındaki yeni keşifler, Türkiye'nin enerji alanındaki potansiyelini bir kez daha gözler önüne serdi.
Petrol Rezervlerinde Büyük Artış
- Bu yıl farklı bölgelerde 57 milyon varillik petrol rezervi bulundu.
- Rezervlerin toplam değeri 4 milyar dolar olarak açıklandı.
- Diyarbakır genelinde kaya gazı ve kaya petrolü olarak değerlendirilen 4 ila 6 milyon varillik potansiyel mevcut.
Doğal Gazda Yeni Hedefler
Bakan Bayraktar, gelecek yıl Karadeniz'de ikinci fazın tamamlanmasının ardından üretilen doğal gaz ile 8 milyon hanenin ihtiyacının karşılanacağını duyurdu. Bu gelişme, Türkiye'nin enerji bağımsızlığı yolunda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.
Ayrıntılar gelmeye devam edecek.