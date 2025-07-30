Meteoroloji'den 'Açık alanlarda bulunmayın' uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinde beklenen yüksek sıcaklıklar konusunda vatandaşları uyardı. Ülke genelinde halen mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, Pazar gününden itibaren özellikle iç kesimlerde daha etkili olacağı tahmin ediliyor. Bu durum, hem günlük yaşamı hem de sağlık açısından önemli riskler oluşturabilir. Özellikle kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar için dikkatli olunması gerekmektedir.

Hava Sıcaklıklarında Beklenen Artış

Sahil kesimlerinde: 3 ila 6 derece artış

3 ila 6 derece artış Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve Doğu Anadolu'nun doğusunda: 4 ila 8 derece artış

4 ila 8 derece artış Marmara, İç Ege, İç Anadolu, Doğu Anadolu'nun batısı ve Karadeniz'in iç kesimlerinde: 7 ila 12 derece mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor

Sıcaklıkların Azalacağı Tarihler

Batı kesimlerde Çarşamba, doğu kesimlerde ise Cumartesi gününden itibaren sıcaklıkların azalacağı öngörülüyor.

Meteoroloji'den Önemli Uyarılar

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle özellikle kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocukların günün en sıcak saatleri olan 11 ile 16 saatleri arasında açık alanda bulunmamaları konusunda uyarıda bulundu.

Bazı İl Merkezlerinde Beklenen En Yüksek Sıcaklıklar (26 Temmuz - 02 Ağustos)

Ankara: 40°C

40°C İstanbul: 35°C

35°C İzmir: 40°C

40°C Konya: 40°C

40°C Edirne: 40°C

40°C Bursa: 39°C

39°C Aydın: 43°C

43°C Muğla: 41°C

41°C Antalya: 38°C

38°C Adana: 38°C

38°C Çankırı: 42°C

42°C Kayseri: 40°C

40°C Sivas: 40°C

40°C Malatya: 43°C

43°C Bayburt: 36°C

36°C Erzurum: 34°C

34°C Diyarbakır: 45°C

45°C Şanlıurfa: 45°C

45°C Çorum: 41°C

Sıcak hava dalgasının etkili olduğu bu günlerde, vatandaşların gerekli önlemleri alması büyük önem taşımaktadır.



