Yeni bir infaz düzenlemesi yapılabilir mi?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, NTV yayınına konuk oldu. Bakan Tunç, NTV Ankara Temsilcisi Ahmet Ergen'in gündemdeki son gelişmlere ilişkin sorularını yanıtlıyor.

Yılmaz Tunç'un açıklamalarından satır başları şöyle:

"Terörsüz Türkiye süreci geleceğimiz açısından çok kritik öneme sahip. Türkiye tarihi için çok önemli bir aşama. Bu sürece kolay gelinmedi. TBMM'de kurulacak olan komisyon, başlayacak olan çalışmalar çok önemli. Sürecin şekillenmesi ve devamlılığı, oradan çıkacak kararlar doğrultusunda yürütmenin alacağı kararlar önem arz ediyor.

"EN BÜYÜK ENGEL TERÖRDÜ"

41 yıldan bu yana ülkemizin kalkınmasının önünde en büyük engel terördü. Binlerce şehit verdik. Bölge insanı huzursuz oldu. Terör örgütü şantiyeleri bastı ve çok büyük bir zarar verdiler ülkemize... Terör belası olmasaydı Türkiye çok daha gelişmiş bir ülke olurdu. Terör engeline rağmen bir çok başarı sağlanmaya çalışıldı.

"CUMHURBAŞKANIMIZIN TARİHİ KONUŞMASI ÖNEMLİYDİ"

Sayın Cumhurbaşkanımızın geçen sene Ahlat'ta yaptığı tarihi konuşma önemliydi. Sonrasında ekim ayında Sayın Devlet Bahçeli'nin yaptığı tarihi çağrı ve sonrasında İmralı'dan yapılan açıklamalarla beraber, terör örgütünün feshi ile ilgili karar alındı.

"TÜM KURUMLAR SÜRECİ TİTİZLİKLE İZLİYOR"

Silahların yakıldığını hep beraber gördük. Terör örgütü kendini feshetti. Yeni bir dönem başladı. Bundan sonraki süreç önemli. Sürecin kalıcı olması önemli. Kalıcı olması için devletin tüm kurumları koordinasyon içerisinde süreci izliyorlar.

Koalisyon zamanlarında bu başarı sağlanamaz. Bu bir devlet politikası haline geldi. Şu anda TBMM'de kurulacak olan komisyon önemli. Burada partilerimiz bu süreçle ilgili görüşlerini ifade edecekler. Orada alınacak kararlar önemli. Bu süreç içerisinde siyasi partilerimizin, milletvekillerimizin önemli katkıları olacaktır.

"KANUN DÜZENLEMELERİ TBMM'NİN TAKDİRİNDEDİR"

Terör örgütünün feshi kararı ve silahları bırakması bir pazarlığın sonucu değil. Bunu başından beri söylüyoruz. Bugüne kadar yapılanları hep milletimiz için yaptık. Milletimiz AK Parti'nin ve Cumhur İttifakı'nın bu milletin aleyhine adım atmayacağını çok iyi bilir. Komisyon çalışmalarına başladığında görüşler dile getirilecektir. Yapılması gereken kanun düzenlemeleri TBMM'nin takdirindedir.

HASTA TUTUKLULARIN SALIVERİLMESİ

Hasta tutuklularla ilgili Meclis'te 10'uncu Yargı Paketi'nde bir düzenleme yapıldı. Bu düzenlemenin daha uygulanabilir hale gelmesi için ceza miktarlarında düzenleme yapıldı. Burada kadınlar bakımından, çocuklar bakımından ve yaş kategorilerine göre yeni bir değerlendirme yapıldı. Meclisimizin yaptığı düzenleme ile uygulamalar başladı.

Hasta hükümlü ve tutuklularla ilgili düzenleme şu; ağır hastalar bakımından eğer cezası 5 yılın altındaysa konutta cezalarını infaz edebiliyorlardı. Meclisimiz şöyle bir değişiklik yaptı, erteleme yerine konutta infaza geçilmiş oldu. Bunların evlerinde cezalarını çekmeleri bakımından kanun değişikliği yapıldı.

"YENİ YARGI PAKETİNDE HAZIRLIKLARIMIZ VAR"

11'inci Yargı Paketi ile ilgili hazırlıklarımız var. Bütün toplumu ilgilendiren çok sayıda yargı paketini hayata geçirdik. Özellikle hem hukuk yargılamalarının etkinliğini sağlamak, uzun süren yargılamaları ortadan kaldırmak ve yargı kapasitemizin güçlendirilmesi anlamında 264 hedef var. Bu yasal düzenlemeleri Meclisimizin takdirine sunmaya devam edeceğiz.

PKK'LI HÜKÜMLÜLERE TAHLİYE POLEMİĞİ

Bahsedilen konu şu; TCK'nın 220 ve 314'üncü maddelerinde terör örgütü üyesi olmamakla beraber örgüt adına suç işleyenler, hem işlediği suçtan hem de örgüt üyesi olmaktan cezalandırılır maddesi vardı. AYM bunun iptaline karar verdi. Meclisimiz yeni bir düzenleme yaptı. Örgüt adına suç işleyenler hem işlediği suçun cezasını alırlar hem de 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılırlar. AYM'ye tekrar başvuruldu. AYM, yeniden iptal kararı verdi. Bu karardan sonra Meclis yeni bir düzenleme yapmadı.

Örgüt adına suç işleyenler belirtilen cezayı çekiyor. 700 kişinin tahliye olacağı doğru değil. AYM'nin gerekçesi doğrultusunda Meclis'in yeni bir düzenleme yapmamasından kaynaklı.

VEYSİ AKTAŞ'IN TAHLİYESİ

Veysi Aktaş herhangi bir düzenleme sonrası tahliye edilmiş değil. Kişi PKK terör örgütü içerisinde iki PKK'lıyı ajanlık yaptığı gerekçesiyle öldürmesinden dolayı aldığı ceza var. Bu cezanın koşullu salıverme süresi 30 yıl. 30 yıl cezasını çektikten sonra tahliye için başvuruyor ve çoğu kez bu başvurular reddediliyor. 32 yıl dolduktan sonra tahliye ediliyor. Cezası bittikten sonra tahliye olmuş oluyor.

İNFAZ DÜZENLEMESİ YAPILACAK MI?

31 Temmuz yasası olarak hep gündeme geldi. Covid döneminde, covid izninden yararlanmışlardı. 31 Temmuz 2023 tarihi itibariyla süre bitti ve dolayısıyla 31 Temmuz 2023'te izinde bulunanlar bakımından onlara yeni bir hak tanındı; salıverilmesine 5 yıl kalanlar dışarıda denetimli serbestlik olarak cezalarını çekmeye devam ettiler, içeri alınmadılar.

Yeni bir düzenleme yapılabilir mi diye tartışıldı. Meclis'in takdiri yeni bir düzenleme yapılmadı. Burada DEM Parti'nin Meclis'te gündeme getirdiği bir husus yok. DEM Parti zaten bu Covid izni düzenlemesi yapılırken, 'terör suçluları da yararlansın' talebinde bulunmuştu.

ÇOCUK YARGILAMASI DEĞİŞECEK Mİ?

Bu konuda çalışmalar yapıldı. TBMM'ye önereceğimiz bazı hususlar var. Çocukların her türlü tehlikeden ve kötü durumlardan korunması devletimizin en önemli görevi. Cezaların caydırıcılığı bakımından düzenlemeler oldu.

Tartışılan konu ceza adaletini ortaya çıkarmak. Her ülkenin ceza kanunları farklı... Dolayısıyla burada bilim adamlarımız, hukukçularımız, akademisyenlerimiz, bu suçlara bakan ilgili daire üyeleri ve başkanlarıyla yapacağımız değerlendirmelerle, toplumdan gelen hassasiyeti de dikkate alarak; 15-18 yaş grubu yeni bir kategori olabilir mi, tüm bunlar konuşulan konular.

Ortaya çıkmış, kesinleşmiş bir durum söz konusu değil. Önemli olan çocuklar bakımından ceza adaletinin sağlanması.

ORMAN YANGINLARI SORUŞTURMASI

Adli boyutla ilgili olarak cumhuriyet başsavcılıklarımız mutlaka soruşturma başlatır. Yangının sebebi bulunmaya çalışılır. 1 Haziran'dan itibaren 168 şüpheli gözaltına alınmıştı, 39 kişi tutuklandı. 64'ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Soruşturmalar devam ediyor.

Geçmişte orman yangınlarına sebebiyet vermek suçundan 127 kişi cezaevinde bulunuyor, bunların 67'si hükümlü.

ADLİ TIP'IN MURAT ÇALIK KARARI

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık şu anda hastanede... Hem tedavi süreci hem tetkikler devam ediyor. Tutukluyken rahatsızlığını ifade etti, muayeneler neticesinde Adli Tıp Kurumu'na raporlar gitti. Adli Tıp Kurumu raporları değerlendirdi ve bazı tetkikler istedi. Bu tetkiklerin yapılması için tutuklunun hastanede gözlem altında olması ve tetkik sürecinin bitiminde raporlarının yeniden değerlendirileceğine dair karar verdi.

Adli Tıp raporu tamamen teknik bir konu. Buna heyet karar verecek. Rapor yargıya intikal ettiğinde kararlar verilebilir. Rapor öncesinde de takdir yargının. Yargı, rapor gelmeden de karar verebilir. Dosya kapsamı, tutukluluk sebebi... Tüm bunlar değerlendirilir.

Konu tamamen İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tetkiklerin, Adli Tıp'a ulaşması sonrası verilecek olan bir karar söz konusu.

BELEDİYELERE YÖNELİK SORUŞTURMALAR

Belediye soruşturmaları ile ilgili olarak; burada bir adli soruşturma var. Dosyanın içeriğini bilmeden, delilleri görmeden, düşünce ifade etmek, yargı bağımsızlığı açısından uygun değil. CHP'li belediyelere ilişkin soruşturmalar tamamen adli makamların yürüttüğü soruşturmalar.

Bu soruşturmalarda ortada MASAK raporu, ifadeler, itirafçıların beyanları var. Para kuleleri olarak yansıyan durumdan itibaren yapılan bir soruşturma söz konusu. Bu soruşturmalar ilçelere de sirayet etti.

Burada soruşturma devam ederken bi yandan da yolsuzluğun devam ettiğini görüyoruz. Manavgat'ta suçüstü yapıldı, Şile'de suçüstü yapıldı. İzmir'de eski belediye başkanı ile ilgili olarak raporları savcılığa gönderen kendi belediye başkanları.



