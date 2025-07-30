Bingöl'de uzun namlulu silahlı saldırı!
Bingöl Karlıova'da kimliği belirsiz kişiler iki eve uzun namlulu silahlarla saldırdı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı, evlerde hasar var.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 30 Temmuz 2025 12:02, Son Güncelleme : 30 Temmuz 2025 12:03
Bingöl'de kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından iki eve uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Bingöl'ün Karlıova ilçesi Hasanova köyüne bağlı Kilisek mezrasında kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, iki müstakil eve uzun namlulu silahlarla ateş açtı. Şüpheliler saldırının ardından kaçarken, olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. Saldırı sonrası bölgede güvenlik önlemleri artırıldı ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Olayın Detayları
- İki müstakil ev uzun namlulu silahlarla hedef alındı.
- Saldırı sonrası şüpheliler kaçtı.
- Evlerde hasar oluştu, ancak ölen ya da yaralanan olmadı.
Güvenlik Önlemleri ve Soruşturma
- Olayın ardından bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.
- Mezrada geniş çaplı güvenlik önlemleri alındı.
- Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.