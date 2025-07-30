Bingöl'de uzun namlulu silahlı saldırı!

Bingöl'de kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından iki eve uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Bingöl'ün Karlıova ilçesi Hasanova köyüne bağlı Kilisek mezrasında kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, iki müstakil eve uzun namlulu silahlarla ateş açtı. Şüpheliler saldırının ardından kaçarken, olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. Saldırı sonrası bölgede güvenlik önlemleri artırıldı ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Olayın Detayları

İki müstakil ev uzun namlulu silahlarla hedef alındı.

uzun namlulu silahlarla hedef alındı. Saldırı sonrası şüpheliler kaçtı .

. Evlerde hasar oluştu, ancak ölen ya da yaralanan olmadı.

Güvenlik Önlemleri ve Soruşturma

Olayın ardından bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.

sevk edildi. Mezrada geniş çaplı güvenlik önlemleri alındı.

alındı. Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.



