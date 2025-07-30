Türk-İş greve gidiyor: Yaklaşık 500 kuruma grev ilanı asılacak

600 bin kamu işçisinin zam pazarlığı 7 aydır sonuçsuz kalırken, TÜRK-İŞ kamuya ait yaklaşık 500 iş yerinde grev kararı aldı. Grevler Eti Maden'de 1 Ağustos Cuma, Zonguldak madenlerinde 2 Ağustos Cumartesi başlıyor.

Basın açıklamasında konuşan Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, "Bu ülkede memnun olanlar var mı? Var. Bu Maliye Bakanı'ndan kim razı? Patronlar razı. İşçi razı değil, emekli razı değil" dedi. Verilen tekliflerin işçiye hakaret niteliğinde olduğunu söyleyen Atalay, "Devlet verdiği sözü tutacak" diye konuştu.

İlk grev kararının 2 bin 100 işçinin greve çıkacağı Eti Maden'de cuma günü uygulanacağını bildiren Atalay, "Biz gemi yapıyoruz, uçak yapıyoruz, yerin altında can veriyoruz. Geçen hafta Eskişehirli Eyüp, Allah rahmet eylesin "Sözleşme ne zaman bitecek" diye soruyor. Eyüp sözleşmeyi görmedi. Dün itfaiye eri Ramazan soruyor, o da sözleşmeyi görmedi. Buna mani olanlar bunun hesabını versinler. Bu meseleyi atanmışlarla, bürokratlarla çözemeyiz, ülkeyi idare edenlerle çözeriz" ifadesini kullandı.

İlk grev Eti-Maden'de

Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay konuya ilişkin Genel Merkez'de yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Resmi bir teklif yok. Duyumumuz, bize verilen bilgi gerçekleşen enflasyon oranını düşünmüyoruz. Cuma günü ilk grev kararını uygulayacak yer Eti Maden. Kırka'da, Bandırma'da, Bigadiç'te, Hisarcık'ta Eti Maden 2 bin 600'e yakın arkadaşımız, 2 bin 100'ü grev kapsamı içerisinde uygulamaya geçecekler. Cumartesi günü Zonguldak Maden-İş Sendika'mız madenciler MTA dahil, o da grevi uygulamak durumunda. Bu arkadaşlarımız ocak ayında sözleşmeleri başladıkları için grev zamanları geldi.

Bugün Yol-İş 486 iş yerinde grev ilanını astı. Yarın da Devlet Su İşleri açıklıyor. 8 Ağustos'ta da Gençlik Spor, Maliye, üniversiteler bunlar açıklıyor. Arkadan 10 gün içinde bütün sendikalarımız grev ilanlarını asıp uygulamak durumunda."

"Aradan 210 gün geçti, milletin dayanma gücü kalmadı. Geçen yıl 9 Temmuz'dan itibaren vergiyle, sözleşmeyle ilgili zordayız, geçinemiyoruz. Mitingler, eylemler yaptık. Biz sendika olarak grevi amaç değil araç olarak gördük. Burada işçilerin haklarının alınması için masa başında bu işi çözümleyelim istedik ama maalesef bugüne kadar Sayın Bakan'ın açıklaması olmasına rağmen bize bugüne kadar müspet bir cevap gelmedi. Üç gün sonra da uygulamaya geçiyoruz."

Hükümet dört döneme ayrılmış zam teklifi yapmıştı

Toplam 600 bin kamu işçisini ilgilendiren süreçte henüz uzlaşmaya varılamazken, işveren tarafını temsil eden Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS), 4 döneme ayrılmış bir zam teklifi sundu.

Toplu sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması nedeniyle ilk olarak Karayolları Genel Müdürlüğü'nde çalışan işçiler greve gitme kararı almıştı.

Buna göre TÜHİS, ilk 6 ay için yüzde 24, ikinci 6 ay için yüzde 11, üçüncü 6 ay için yüzde 10 ve son 6 ay için yüzde 6 oranında zam önerdi. TÜRK-İŞ yönetimi ise artan enflasyon karşısında bu teklifin yetersiz olduğunu belirtiyor.

Sendika ne istiyor?

TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ'in ortak hazırladığı taslakta, günlük en düşük ücretin 1800 TL'ye yükseltilmesi, bu artıştan sonra 2025'in ilk altı ayı için yüzde 50, sonraki iki dönem için ise yüzde 25'er zam yapılması ve ayrıca yüzde 10 refah payı verilmesi talep ediliyor.

TÜRK-İŞ'in Haziran ayı verilerine göre, dört kişilik bir ailenin açlık sınırı aylık 26 bin 115 lira, yoksulluk sınırı ise 85 bin 65 lira.



