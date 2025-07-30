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Ağustos ayı askerlik sınıflandırma sonuçları açıklandı

Milli Savunma Bakanlığı Ağustos, Eylül ve Ekim 2025 dönemlerinde silahaltına alınacak yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçlarını duyurdu. E-Devlet sistemi üzerinden erişime açıldı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 30 Temmuz 2025 12:54, Son Güncelleme : 30 Temmuz 2025 12:56
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Ağustos ayı askerlik sınıflandırma sonuçları açıklandı

Asker adaylarının beklediği haber sonunda geldi. Ağustos sınıflandırma döneminde askerlik hizmetini yerine getirecek olan yükümlüler, geçtiğimiz aylarda celp tercihlerini gerçekleştirmişti.

Askerlik yerleri ve sınıflandırma sonuçları 30 Temmuz 2025 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyuruldu. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Ağustos, Eylül ve Ekim 2025 dönemlerinde silahaltına alınacak yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçlarının açıklandığını bildirdi.

Sonuçlar, e-Devlet kapısından, askerlik şubelerinden ve MSB Mobil uygulamasından sorgulanabilecek. Ayrıca, sevk evrakı alma ve birliklere katılma işlemleri de yine e-Devlet üzerinden yapılabilecek.

Askerlik Yerleri ve Sorgulama

Seçim ve sınıflandırma sonuçları açıklandıktan sonra yükümlüler, Askerlik Yeri Sorgulama Ekranı üzerinden bilgilerine ulaşabilecekler.

Tüm bilgilere e-Devlet üzerinden erişilebilecek ve askerlik süreciyle ilgili gelişmelerin takip edilmesi gerekmektedir.

Sevk Tarihleri

MSB'nin yayımladığı celp ve sevk takvimine göre, Ağustos ayı askerlik sevk tarihleri aşağıdaki gibidir:

  • Yedek subay/yedek astsubaylar ve erler için ilk grup sevk tarihi: 7 Ağustos 2025
  • İkinci grup sevk tarihi: 4 Eylül 2025
  • Üçüncü grup sevk tarihi: 2 Ekim 2025


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