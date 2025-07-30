Ankara'da metan gazı faciası: İki işçi hayatını kaybetti
Ankara'nın Polatlı ilçesinde sabah saatlerinde yaşanan trajik olayda, temizlik için gübre çukuruna giren iki Afgan işçi metan gazından zehirlendi ve hayatını kaybetti. Olay yerine gelen ekipler, işçilerin cansız bedenlerine ulaştı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Temmuz 2025 13:10, Son Güncelleme : 30 Temmuz 2025 14:50
Ankara'nın Polatlı ilçesinde, Afganistan uyruklu iki işçi metan gazından zehirlenerek hayatını kaybetti. Olay, Türkkarsak Mahallesi'nde İsa Erten'e ait besi çiftliğinde sabah saatlerinde meydana geldi. Ahır bölümünün alt tarafındaki gübre çukurunda, Afganistan uyruklu işçiler hareketsiz halde bulundu. İhbar üzerine AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Yapılan kontrollerde, çiftlikte çalışan Muhammed Rahim (23) ile soyadı ve yaşı belirlenemeyen Ahmed'in hayatını kaybettiği tespit edildi.
Olayın Detayları
- İşçilerin dün akşam saat 21.30 civarında temizlik için art arda gübre çukuruna girdikleri belirlendi.
- İşçilerin bir daha dışarı çıkamadığı ve metan gazından zehirlenerek yaşamlarını yitirdikleri tespit edildi.
Soruşturma Başlatıldı
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.