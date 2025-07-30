Anız yakıp görüntüleri paylaşan 15 yaşındaki şüpheliye gözaltı

Olay, İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği sanal devriye faaliyeti sırasında tespit edildi. Sosyal medyada paylaşılan anız yakma görüntüleri incelemeye alındı ve yapılan araştırmada, anız yakan kişinin kimliği belirlendi.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde , elindeki çubuk ile anız yakarak görüntüleri sosyal medyada "koskocaman tarlayı çubukla yaktık" notuyla paylaşan F.G. (15) , jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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