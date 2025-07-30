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Kadınlar erkeklerden 5,2 yıl daha uzun yaşıyor!

Türkiye'de yaşam süresi yükseliyor! Eğitim düzeyi ve cinsiyete göre çarpıcı farklar ortaya çıktı. Sağlıklı yaşam süresindeki değişim şaşırtıyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Temmuz 2025 13:24, Son Güncelleme : 30 Temmuz 2025 13:26
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Kadınlar erkeklerden 5,2 yıl daha uzun yaşıyor!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), "Hayat Tabloları, 2022-2024" istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, doğuşta beklenen yaşam süresi Türkiye genelinde 78,1 yıl olarak belirlendi. Bu rakam, 2021-2023 dönemi için 77,3 yıl olarak hesaplanmıştı. Kadınlar, erkeklerden 5,2 yıl daha uzun yaşamaktadır.

Ayrıca, eğitim düzeyi yükseldikçe beklenen yaşam süresinin de arttığı gözlemlendi. Sağlıklı yaşam süresi ise erkeklerde kadınlara göre daha yüksektir.

Doğuşta Beklenen Yaşam Süresi

  • Türkiye genelinde: 78,1 yıl
  • Erkeklerde: 75,5 yıl
  • Kadınlarda: 80,7 yıl
  • Kadınlar ile erkekler arasındaki fark: 5,2 yıl

Yaşa Göre Kalan Yaşam Süresi

  • 15 yaşında: Ortalama 64,3 yıl (Erkekler: 61,7 yıl, Kadınlar: 66,9 yıl)
  • 30 yaşında: Ortalama 49,9 yıl (Erkekler: 47,5 yıl, Kadınlar: 52,3 yıl, Fark: 4,8 yıl)
  • 50 yaşında: Ortalama 30,9 yıl (Erkekler: 28,6 yıl, Kadınlar: 33,1 yıl)
  • 65 yaşında: Ortalama 18 yıl (Erkekler: 16,3 yıl, Kadınlar: 19,6 yıl, Fark: 3,3 yıl)

Eğitim Düzeyine Göre Yaşam Süresi

Eğitim düzeyi yükseldikçe beklenen yaşam süresi de artmaktadır. Her yaştaki beklenen yaşam süresi düşük eğitime sahip kişilerde daha az olurken, artan eğitim düzeyi ile birlikte bu süre uzamaktadır. Özellikle yaşı 30 olan erkekler ve kadınlar için ortaöğretim altı ile yükseköğretim seviyeleri arasında beklenen yaşam süresi farkı yaklaşık 5 yıl civarındadır.

Sağlıklı Yaşam Süresi

  • Sıfır yaşında toplamda: 57,6 yıl
  • Erkeklerde: 58,9 yıl
  • Kadınlarda: 56,3 yıl
  • Erkeklerin sağlıklı yaşam süresi kadınlardan 2,6 yıl daha uzundur.


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