Tek erkek müşteriyi almayan kafe işletmecisine para cezası

Akademisyen V.C.C., 22 Ocak 2024 tarihinde kahve çeşitlerinin satışa sunulduğu ve üst katı çalışma alanı olarak faaliyet gösteren bir kafeye gitti. Ancak, aile konseptli bir işletme olduğu gerekçesiyle içeriye alınmadı. V.C.C., akademisyen olduğunu ve kahvesini alarak masada çalışmak istediğini belirtmesine rağmen, yanında kadın olmadığı için kafeye girişine izin verilmedi. Bunun üzerine V.C.C., konuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) şikayette bulundu ve belediye tarafından işletmeciye sözlü uyarıda bulunuldu. 18 Şubat 2025 tarihinde aynı kafeye tekrar giden V.C.C., aynı uygulamanın devam ettiğini gördü.

TİHEK'e Başvuru ve İşletme Sahibinin Savunması

V.C.C., tek erkek olması nedeniyle kafeye kabul edilmemesinin cinsiyet temelinde ayrımcılık teşkil ettiği iddiası ile TİHEK'e başvuruda bulundu. İşletme sahibi ise, cadde üzerindeki diğer işletmelerden alkollü şekilde gelip kafeye girmeye çalışan kişilerin diğer müşterileri rahatsız edebileceğini, huzurlu bir atmosfer sağlamaya çalıştıklarını ve bu nedenle bazı kısıtlamalar uyguladıklarını belirtti.

Toplumsal Ön Yargı ve TİHEK Kararı

TİHEK kararında, erkeklerin içeride bulunan kadın müşterileri rahatsız edeceği yönündeki ön kabule ilişkin işletme sahibi tarafından somut veri veya objektif kanıt sunulmadığı belirtildi. Erkeklerin kadınları rahatsız ettiğine dair herhangi bir olgu, olay ya da şikayet, tutanak gibi delil sunulmadığı ifade edildi. Ayrıca, bu düşüncenin toplumsal ön yargılardan kaynaklandığı ve toplumdaki eşitsizliği derinleştirdiği vurgulandı.

İki kadın müşteri birlikte işletmeye kabul edilirken, yalnızca ön yargılardan hareketle tek ya da birden fazla erkek müşterinin yanında kadın olmadan alınmaması meşru bir amaç olarak görülmedi.

Güvenlik tedbirlerinin artırılması gibi alternatif ve ölçülü önlemlerin değerlendirilmediği belirtildi.

Bu uygulamanın somut olay adaleti açısından ölçülü olmadığı açıklandı.

İdari Para Cezası

Bu gerekçelerle, söz konusu işletmeciye 6701 sayılı Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu'nda yer alan cinsiyet temelinde ayrımcılık yasağını ihlal ettiği gerekçesiyle en üst sınırdan 204 bin 285 TL idari para cezası uygulanmasına karar verildi.



