Konya'da havai fişek ve yanıcı madde satışı yasaklandı

Konya Valiliği, 1 Ağustos-31 Ekim tarihleri arasında havai fişek, işaret fişeği ve benzeri yanıcı maddelerin satışının ve kullanımının yasaklandığını açıkladı. Bu karar, yaz mevsiminin etkisiyle artan orman yangını riski nedeniyle alınmıştır. Yasak kapsamında, hem ormanlık alanlarda hem de il merkezinde vatandaşların güvenliği ve çevre sağlığı korunmaya çalışılmaktadır.

Yasaklama Kararının Gerekçeleri

Orman yangını riski nin artması

nin artması Büyük çapta can ve mal kayıpları nın önlenmesi

nın önlenmesi Doğal hayat, çevre ve insan sağlığının korunması

Vatandaşlarda korku, heyecan ve panik oluşmasının engellenmesi

Zehirli gazların yayılmasının önüne geçilmesi

Denetimler ve Yasal İşlemler

Emniyet, jandarma ve ilgili kolluk birimleri denetimlerini kesintisiz sürdürecektir. Yasağa aykırı hareket eden kişi ve işletmeler hakkında yasal işlemler uygulanacaktır.

Vatandaşlara Çağrı

Tüm vatandaşlardan, yaşam alanlarını koruma konusunda duyarlılık göstermeleri önemle rica edilmektedir.



