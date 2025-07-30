Konya'da havai fişek ve yanıcı madde satışı yasaklandı
Konya Valiliği, 1 Ağustos-31 Ekim arasında havai fişek ve yanıcı madde satışını yasakladı.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 30 Temmuz 2025 14:06, Son Güncelleme : 30 Temmuz 2025 14:07
Konya Valiliği, 1 Ağustos-31 Ekim tarihleri arasında havai fişek, işaret fişeği ve benzeri yanıcı maddelerin satışının ve kullanımının yasaklandığını açıkladı. Bu karar, yaz mevsiminin etkisiyle artan orman yangını riski nedeniyle alınmıştır. Yasak kapsamında, hem ormanlık alanlarda hem de il merkezinde vatandaşların güvenliği ve çevre sağlığı korunmaya çalışılmaktadır.
Yasaklama Kararının Gerekçeleri
- Orman yangını riskinin artması
- Büyük çapta can ve mal kayıplarının önlenmesi
- Doğal hayat, çevre ve insan sağlığının korunması
- Vatandaşlarda korku, heyecan ve panik oluşmasının engellenmesi
- Zehirli gazların yayılmasının önüne geçilmesi
Denetimler ve Yasal İşlemler
Emniyet, jandarma ve ilgili kolluk birimleri denetimlerini kesintisiz sürdürecektir. Yasağa aykırı hareket eden kişi ve işletmeler hakkında yasal işlemler uygulanacaktır.
Vatandaşlara Çağrı
Tüm vatandaşlardan, yaşam alanlarını koruma konusunda duyarlılık göstermeleri önemle rica edilmektedir.