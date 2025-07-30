Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamdi Ulukaya'yı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Beştepe'de Milli Güvenlik Kurulu'na başkanlık edecek. Toplantı öncesinde ise görüşmelerine devam ediyor. Bu kapsamda, Chobani firmasının kurucusu ve CEO'su Hamdi Ulukaya ile bir araya geldi. Görüşme, Beştepe'de basına kapalı olarak gerçekleşti ve ikilinin görüşmesine ilişkin bir fotoğraf paylaşıldı.

Hamdi Ulukaya ile Görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamdi Ulukaya'yı kabul ederek önemli bir görüşme gerçekleştirdi.