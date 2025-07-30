DSİ Genel Müdürlüğü maaş promosyonu 99 bin TL

Kamu çalışanlarının uzun süredir merakla beklediği maaş promosyonu ihaleleri, son dönemde yüksek tekliflerle sonuçlanmaya devam ediyor.

Özellikle Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü personeli için gerçekleştirilen promosyon ihalesi, kamuoyunun dikkatini çekti.

DSİ tarafından yapılan açıklamaya göre, 42 ay süreli maaş ödemeleri için düzenlenen ihaleye birden fazla banka katıldı ve kurum personeline en yüksek promosyon teklifini özel bir banka sundu.

DSİ Promosyon İhalesi Detayları

İhale süresi: 42 ay

42 ay Katılan banka sayısı: Birden fazla

Birden fazla En yüksek teklif: Özel bir banka tarafından sunuldu

Özel bir banka tarafından sunuldu Kişi başı promosyon ödemesi: 99 bin TL

99 bin TL Ödeme şekli: Tek seferde, maaş ödemesini takip eden birkaç gün içinde personelin hesaplarına yatırılacak



