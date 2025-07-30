DSİ Genel Müdürlüğü maaş promosyonu 99 bin TL
Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü personelini kapsayan maaş promosyon ihalesi sonuçlandı. 42 aylık anlaşma kapsamında çalışanlara 99 bin TL ödeme yapılacak.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 30 Temmuz 2025 14:45, Son Güncelleme : 30 Temmuz 2025 14:48
Kamu çalışanlarının uzun süredir merakla beklediği maaş promosyonu ihaleleri, son dönemde yüksek tekliflerle sonuçlanmaya devam ediyor.
Özellikle Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü personeli için gerçekleştirilen promosyon ihalesi, kamuoyunun dikkatini çekti.
DSİ tarafından yapılan açıklamaya göre, 42 ay süreli maaş ödemeleri için düzenlenen ihaleye birden fazla banka katıldı ve kurum personeline en yüksek promosyon teklifini özel bir banka sundu.
DSİ Promosyon İhalesi Detayları
- İhale süresi: 42 ay
- Katılan banka sayısı: Birden fazla
- En yüksek teklif: Özel bir banka tarafından sunuldu
- Kişi başı promosyon ödemesi: 99 bin TL
- Ödeme şekli: Tek seferde, maaş ödemesini takip eden birkaç gün içinde personelin hesaplarına yatırılacak