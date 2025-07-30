İBB'nin itfaiye personeli alımı engellendi mi? Bakanlıktan açıklama

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) itfaiye personeli alımının engellendiği ve personel istihdamına onay verilmediği iddialarıyla ilgili bir açıklama yaptı.

Bakanlık, bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek, İBB'nin bakanlıkta bekleyen herhangi bir itfaiye personeli istihdam dosyasının bulunmadığını vurguladı. Ayrıca, 2020-2024 yılları arasında gelen talepler doğrultusunda İBB'ye 1.785 itfaiye personeli alım izni verildiği ifade edildi.

Bakanlığın Açıklamasının Detayları

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nda itfaiye personeli istihdamı yönünde bekleyen tek bir dosyası bulunmamaktadır.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nda itfaiye personeli istihdamı yönünde bekleyen tek bir dosyası bulunmamaktadır. 2020-2024 yılları arasında İBB'ye 1.785 itfaiye personeli alım izni verilmiştir.

verilmiştir. Medyada yer alan "İBB'nin itfaiye personeli alımının engellendiği ve onay verilmediği" yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır.

Sosyal Medya Açıklaması

Bakanlık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Medyaya yansıyan bazı haberlerde 'İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin itfaiye personeli alımının engellendiği ve onay verilmediği' yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır." ifadelerine yer verdi. Ayrıca, İBB'nin bakanlıkta bekleyen herhangi bir dosyasının olmadığı ve talepler doğrultusunda gerekli izinlerin verildiği belirtildi.



