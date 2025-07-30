El yazılı teklif! Türk-İş Başkanı o belgeyi açıkladı

Kamu işçilerinin uzun süredir beklediği toplu iş sözleşmesi görüşmeleri, Ankara kulislerinde yeni bir krizle gündeme geldi.

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın 18 Temmuz tarihli el yazılı zam teklifini bugün kamuoyuyla paylaştı.

Belgede Bakan Işıkhan, kamu işçilerine ilk 6 ay için yüzde 24 zam, devam eden dönemlerde ise gerçekleşen enflasyon oranı kadar artış teklif ettiklerini açıkça ifade ediyor. Ancak bu teklif, sadece üç gün sonra yapılan Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in itirazıyla geri çevrildi.

Şimşek'in, mali disiplin ve bütçe dengeleri gerekçesiyle bu teklife karşı çıktığı ve Bakan Işıkhan'a sert eleştiriler yönelttiği öğrenildi.

Görüş Ayrılığı ve Revize Teklif

EKK toplantısında yaşanan bu görüş ayrılığı sonrasında, Işıkhan'ın hazırladığı zam teklifi revize edilerek düşürüldü. Yeni teklifin, kamu işçileri tarafından büyük hayal kırıklığıyla karşılandığı belirtiliyor.

Atalay'dan Açıklama

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, bugün alınan grev kararlarını açıklarken söz konusu el yazılı belgeyi de kamuoyuna sundu. Atalay, "18 Temmuz'da bu teklif bize yazılı ve sözlü olarak sunuldu. Ancak aradan üç gün geçmeden başka bir tabloyla karşılaştık" diyerek hükümet kanadındaki fikir ayrılıklarına dikkat çekti.



