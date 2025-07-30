Bakan Işıkhan: İşsizlik oranımız 26 aydır tek hanede

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan haziran ayı iş gücü istatistiklerini değerlendirdi. İşsizlik oranının son 26 aydır tek hanede seyretmeye devam ettiğine dikkat çekti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan , işsizlik oranının haziran ayında bir önceki yıla göre 0,5 puan azalarak yüzde 8,6 seviyesinde gerçekleştiğini bildirdi.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2025 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net