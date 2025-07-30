Bakan Işıkhan: İşsizlik oranımız 26 aydır tek hanede
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, işsizlik oranının son 26 aydır tek hanede seyrettiğini ve haziranda yüzde 8,6'ya gerilediğini duyurdu.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 30 Temmuz 2025 15:11, Son Güncelleme : 30 Temmuz 2025 15:12
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, işsizlik oranının haziran ayında bir önceki yıla göre 0,5 puan azalarak yüzde 8,6 seviyesinde gerçekleştiğini bildirdi.
Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan haziran ayı iş gücü istatistiklerini değerlendirdi. İşsizlik oranının son 26 aydır tek hanede seyretmeye devam ettiğine dikkat çekti.
İşsizlik ve İstihdam Verileri
- İşsizlik oranı, bir önceki yıla göre 0,5 puan azalarak yüzde 8,6 seviyesinde gerçekleşti.
- İşsiz sayısı, bir önceki yıla göre 187 bin kişi azalarak 3 milyon 47 bin kişi oldu.
- İstihdam edilenlerin sayısı 32 milyon 452 bin kişi olarak kaydedildi.
- İstihdam oranı ise yüzde 48,9 olarak gerçekleşti.
- İş gücü, bir önceki aya göre 33 bin kişi artarak 35 milyon 498 bin kişiye ulaştı.
- Genç nüfusta işsizlik oranı, bir önceki yıla göre 2,1 puan azalarak yüzde 16,2 seviyesine geriledi.